Contra quién juega la Portugal de Cristiano Ronaldo en 16avos de final del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo ya tiene rival junto a Portugal en los 16avos de final del Mundial 2026. Conoce de qué país se trata.

La Selección de Portugal no pudo avanzar como primero en el grupo J del Mundial 2026. Tras no conseguir superar a Colombia en su último juego en la Fase de grupos quedó como la segunda y por ende ya conoce a su rival que no va a ser para nada sencillo.

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En este caso el cuadro que le tocó es nada más que la Croacia de Luka Modric. Así que los excompañeros en el Real Madrid se enfrentarán en este partidazo por los 16avos de final. Así que una de las leyendas de este siglo 21 se nos irá a casa, así como también habrá jugado su última Copa del Mundo.

Luka Modric en Croacia (Foto: Getty).

¿Cuándo se jugará el Portugal vs Croacia por el Mundial 2026?

Este partido por los 16avos de final del Mundial 2026 se jugará el próximo jueves 2 de junio. Con lo cual la Selección de Croacia llega con un día más de descanso a este partido que definirá al equipo que siga en competencia en los octavos de final.

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¿Dónde se jugará el Portugal vs Croacia por el Mundial 2026?

Con respecto al escenario que albergará este partido será el BMO Field en la ciudad de Toronto en Canadá. Por otro lado, hay que mencionar que este coloso tiene una capacidad para albergar a más de 43 mil espectadores en simultáneo.

¿Contra quién jugará Portugal o Croacia si pasan a octavos de final?

En este caso el ganador del Portugal vs Croacia se enfrentará al cuadro que gane entre España y Austria o Argelia. Este partido será el día 6 de julio en el Estadio de Dallas.

Datos Claves

Portugal y la Croacia de Luka Modric se enfrentarán en 16avos de final.

se enfrentarán en 16avos de final. 2 de junio se disputará este partido del Mundial 2026.

se disputará este partido del Mundial 2026. BMO Field de Toronto albergará el encuentro para más de 43 mil espectadores.