Jorge Giordano respalda a Marcelo Bielsa a pesar del terrible Mundial 2026 que tuvo con la Selección de Uruguay.

La Selección de Uruguay tuvo un Mundial 2026 bastante malo, terminando eliminado por la Selección de Cabo Verde. Esta fue de las grandes sorpresas de este certamen, pero a pesar de esto en el país ‘Charrúa’ piden la continuidad del DT argentino.

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Jorge Giordano, director de Selecciones Nacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), viene hablando sobre las situaciones que pasó el cuadro ‘celeste’ en la Copa. Siendo sorpresiva sus declaraciones con respecto a Marcelo Bielsa, a quien pide que se pueda quedar en el cargo.

“Estoy convencido que debería seguir Bielsa, que sería lo mejor para el fútbol uruguayo, pero hay que cuadrar muchísimas cosas que se tienen en cuenta, como la opinión pública”, fue lo que dijo en el programa Diario de la Copa.

🗣️"Estoy convencido que debería seguir Bielsa, que sería lo mejor para el fútbol uruguayo, pero hay que cuadrar muchísimas cosas que se tienen en cuenta, como la opinión pública"



Jorge Giordano en #ElDiarioDeLaCopa📺 pic.twitter.com/ppAsWGHBEP — BUYSAN (@Buysan) July 7, 2026

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Estas declaraciones son bastante polémicas, más que todo conociéndose que el DT no va a seguir en el cargo. Esto es algo que ya se sabe y que no se podrá mantener debido al mal desempeño que ha tenido. Aparte del complicado vestuario que dejó, en donde hubo varios conflictos que no permitieron que se rinda bien.

¿Cómo le fue a Marcelo Bielsa en Uruguay?

Marcelo Bielsa llegó a la Selección de Uruguay el 15 de mayo del 2023. Consiguiendo clasificar al cuadro ‘charrúa’ para este mundial, así como también competir con el equipo Sub 23 con el que no logró llegar a los Juegos Olímpicos.

En total logró dirigir 36 partidos de los cuales su equipo ganó 16, empató en 12 oportunidades y perdió solo 8 juegos. Una de las deudas que tuvo su equipo fue con los goles, haciendo solo 59 y recibiendo 35 en contra. Por otro lado, fueron 60 puntos que sumó, un promedio de 1,67 por partido.

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