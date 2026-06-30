Los temas polémicos de la Selección Uruguaya, fueron explicados al detalle por Marcelo Bielsa. Quien habló sobre Valverde, Muslera, y Araújo.

La eliminación de Uruguay en el Mundial pegó fuerte, y Marcelo Bielsa decidió no guardarse nada en su conferencia de despedida en el Estadio Centenario. Lejos de los casetes habituales del fútbol, el “Loco” asumió el golpe y le puso punto final a las especulaciones sobre la interna del plantel con frases que desarman cualquier rumor.

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La verdad sobre Federico Valverde y los supuestos roces

Mucho se habló de su salida al minuto 57 contra España, pero Bielsa cortó en seco los rumores de vestuario roto. El técnico dejó claro el enorme respeto que le tiene al volante del Real Madrid y cómo su entrega por la Celeste siempre estuvo fuera de discusión.

Marcelo Bielsa enfático en rueda de prensa. (Foto: X).

“Respecto a Valverde, yo nunca tuve un problema y creo que nunca hice más concesiones con un jugador, porque creo que las merece”.

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Para demostrar la sintonía que había, el DT reveló una charla íntima previa al proceso eliminatorio que pinta de cuerpo entero la disposición de “Pajarito”:

“Hablé con él antes de empezar las Eliminatorias y le dije que si el equipo lo necesitaba, iba a jugar de central. Y él me dijo que jugaba de lo que yo le pidiera”.

El enorme gesto de Fernando Muslera en el entretiempo

La salida de Fernando Muslera en pleno partido contra España sorprendió a todos, pero la explicación detrás del cambio humaniza por completo el fútbol. El arquero, golpeado por los errores, prefirió dar un paso al costado en un vestuario que ardía.

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“Lo de Muslera fue un acto de grandeza impropia del fútbol actual. En el entretiempo del partido con España vino y me dijo que prefería que atajara Rochet porque anímicamente él sentía que no le estaba dando seguridad al equipo”.

El caso Ronald Araújo y un dardo a las especulaciones

Sobre la situación física de Ronald Araújo, que llegó al límite y arrastrando problemas desde Barcelona, el entrenador no dio vueltas. Bielsa blindó por completo a los médicos de la selección uruguaya ante las críticas del entorno.

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“La sanidad de Uruguay no tuvo nada que ver con lo que le pasó a Araújo. El jugador se lesionó haciendo una recuperación en la que Uruguay no tuvo nada que ver”.

El balance final: un cierre con total crudeza

Para el cierre, el técnico argentino fiel a su estilo hiper autocrítico, no buscó excusas ni intentó maquillar el resultado del proceso tras la eliminación. Su balance final dolió por lo honesto y directo.

“Todo lo que yo quise transmitir nunca fue importante a ningún nivel… tengo claro que no dejo nada. Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada”.

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