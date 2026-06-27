Dónde juegan Argelia vs. Austria y en qué estadio del Mundial 2026

Argelia se enfrentará a Austria por el Mundial 2026 en Kansas City. Conoce más sobre el estadio en el que se enfrentarán.

Las selecciones de Argelia y Austria disputan su partido por la fase de grupos del Mundial 2026 en un choque que promete alta intensidad y rigor táctico. El escenario elegido para este crucial encuentro es el Lincoln Financial Field de Filadelfia, un estadio conocido por su atmósfera vibrante y que se viste de gala para recibir a los fanáticos africanos y europeos.

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Este es uno de los recintos más pasionales de la costa este de los Estados Unidos. La ciudad del amor fraternal se paraliza para albergar este encuentro mundialista, consolidándose como una de las sedes con mayor peso cultural e histórico del torneo.

Estadio de Kansas City (Foto: Getty).

Datos generales del estadio

Ubicación: Sur de Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos).

Sur de Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos). Apertura: Fue inaugurado el 3 de agosto de 2003.

Fue inaugurado el 3 de agosto de 2003. Equipos Locales: Es la icónica casa de los Philadelphia Eagles de la NFL y de los Temple Owls del fútbol americano universitario.

Es la icónica casa de los Philadelphia Eagles de la NFL y de los Temple Owls del fútbol americano universitario. Capacidad: Para cumplir con las normativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la capacidad oficial quedó ajustada a aproximadamente 69.000 espectadores, garantizando visuales perfectas desde cualquier punto de la grada y la máxima seguridad.

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Infraestructura y remodelaciones para 2026

Zonas de Hospitality y VIP: De cara a las exigencias del Mundial 2026, el recinto actualizó sus zonas exclusivas y palcos, ofreciendo experiencias de súper lujo y áreas de hospitalidad que combinan el confort moderno con la pasión deportiva.

De cara a las exigencias del Mundial 2026, el recinto actualizó sus zonas exclusivas y palcos, ofreciendo experiencias de súper lujo y áreas de hospitalidad que combinan el confort moderno con la pasión deportiva. Césped natural de primer nivel: A diferencia de otros estadios que utilizan pasto sintético para la NFL, el Lincoln Financial Field es famoso por su superficie de césped natural (Bermuda grass), la cual ha sido minuciosamente preparada y reforzada para soportar el desgaste del torneo y garantizar un rodaje perfecto del balón.

A diferencia de otros estadios que utilizan pasto sintético para la NFL, el Lincoln Financial Field es famoso por su superficie de césped natural (Bermuda grass), la cual ha sido minuciosamente preparada y reforzada para soportar el desgaste del torneo y garantizar un rodaje perfecto del balón. Eficiencia energética: Es uno de los estadios más “verdes” del mundo. Cuenta con miles de paneles solares y turbinas eólicas integradas en su estructura, generando su propia energía y operando bajo los más estrictos estándares de sostenibilidad.

Curiosidades y peso histórico

La pasión de “Philly”: Los aficionados de Filadelfia son reconocidos mundialmente por ser de los más ruidosos e intimidantes en los deportes estadounidenses. Ese mismo espíritu ensordecedor se trasladará a las gradas con la llegada de las hinchadas de Argelia y Austria.

Los aficionados de Filadelfia son reconocidos mundialmente por ser de los más ruidosos e intimidantes en los deportes estadounidenses. Ese mismo espíritu ensordecedor se trasladará a las gradas con la llegada de las hinchadas de Argelia y Austria. Sede de eventos masivos: Además de ser un templo del fútbol americano, ha albergado importantes partidos de fútbol internacional, incluyendo la final de la Copa de Oro de la Concacaf 2015 y encuentros de la Copa América Centenario 2016.

Además de ser un templo del fútbol americano, ha albergado importantes partidos de fútbol internacional, incluyendo la final de la Copa de Oro de la Concacaf 2015 y encuentros de la Copa América Centenario 2016. Conexión histórica: El estadio se encuentra en una ciudad que es la cuna de los Estados Unidos (donde se firmó la Declaración de Independencia). Su diseño evoca la fuerza y la historia de una de las metrópolis más importantes del país.

Datos Claves

Argelia y Austria jugarán su partido del Mundial en el Lincoln Financial Field.

jugarán su partido del Mundial en el Lincoln Financial Field. 69.000 espectadores es la capacidad oficial del recinto de Filadelfia para este Mundial.

es la capacidad oficial del recinto de Filadelfia para este Mundial. 3 de agosto de 2003 fue la inauguración oficial de este icónico estadio estadounidense.