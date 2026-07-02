¿Dónde juegan España vs. Austria y en qué estadio del Mundial 2026?

España vs. Austria se enfrentan, en esta jornada del Mundial 2026. Conoce los detalles, del recinto deportivo donde chocarán ambas conjuntos.

El partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que enfrenta a las selecciones de España y Austria es uno de los cruces más electrizantes del torneo. Ambos combinados nacionales miden sus fuerzas en un duelo de eliminación directa donde no hay margen para el error, buscando asegurar su presencia en la ronda de los octavos de final.

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El escenario elegido para albergar este trascendental choque europeo en territorio norteamericano es el imponente Estadio de Los Ángeles (mundialmente conocido como SoFi Stadium). Se trata de una auténtica obra maestra de la ingeniería moderna ubicada en la localidad de Inglewood, dentro del estado de California, Estados Unidos.

En este estadio se jugará el España vs. Austria. (Foto: X).

A continuación, se detallan todos los de aspectos solicitados sobre este innovador recinto:

Detalles del Estadio de Los Ángeles

Ubicación: Está localizado en Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles, California.

Inauguración: Abrió oficialmente sus puertas el 8 de septiembre de 2020 tras cuatro años de construcción.

Costo de construcción inicial: Su presupuesto total final rondó los 5.500 millones de dólares, lo que lo posiciona como el recinto deportivo más caro del planeta.

Capacidad: Dispone de un aforo base de 70.000 espectadores, ampliable a un máximo de 100.000 para grandes citas y conciertos.

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Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

El recinto sobresale por su tejado translúcido fabricado con paneles de ETFE, el cual permite la entrada de luz natural mientras los laterales abiertos dejan correr la brisa marina. Por razones de seguridad aérea debido a la cercanía con el aeropuerto LAX, el terreno de juego fue excavado a unos 30 metros de profundidad bajo el nivel del suelo.

En el centro del inmueble cuelga la icónica pantalla de video de 360 grados de doble vista llamada Infinity Screen, que ofrece repeticiones en calidad 4K a todo el público.

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¿Qué equipos juegan en el estadio?

El coloso californiano es el hogar compartido de dos franquicias de la NFL: los Angeles Rams y los Angeles Chargers.

Conciertos y eventos especiales de gran nivel

Además de la actividad de fútbol americano, ha albergado eventos de entretenimiento masivo como WrestleMania 39 en 2023 y multitudinarios conciertos de artistas globales de la talla de Taylor Swift, Beyoncé, The Weeknd y la agrupación BTS.

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Eventos deportivos y rol en el Mundial 2026

A pesar de su corta vida, el estadio ya fue el escenario del Super Bowl LVI en 2022, la final de la Copa Oro 2023 y partidos de la Copa América 2024. En el horizonte cercano, ya se encuentra confirmado para albergar las ceremonias de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Durante este Mundial 2026, el Estadio de Los Ángeles cumple una función protagónica al recibir un total de ocho compromisos, incluyendo este crucial cruce de eliminación directa entre españoles y austriacos, además del debut de la selección de Estados Unidos y un encuentro de cuartos de final.

DATOS CLAVE

España y Austria juegan los dieciseisavos del Mundial 2026 en Los Ángeles.

5.500 millones de dólares fue el costo del estadio inaugurado en septiembre de 2020.

Ocho compromisos del Mundial 2026 se jugarán en este recinto para 70.000 espectadores.