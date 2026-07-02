Alineaciones confirmadas España vs. Austria por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

El partido por el Mundial 2026 entre la Selección de España y Austria, nos genera expectativa. Conoce las alineaciones confirmadas, para hoy.

El Mundial 2026 entra en su etapa más emocionante y los ojos del planeta fútbol están puestos en un duelo de pronóstico reservado. España y Austria se miden en un partido de vida o muerte donde un solo error puede costar la eliminación directa del torneo.

Publicidad

Las alineaciones oficiales ya han sido reveladas por ambos directores técnicos, quienes no se guardaron absolutamente nada para este choque de titanes. La Roja buscará imponer su tradicional juego de posesión, mientras que el combinado austriaco intentará asfixiar los circuitos españoles con una presión alta y transiciones letales.

Hoy se juega el España vs. Austria por el Mundial 2026. (Foto: X).

Alineaciones confirmadas de España vs. Austria

Selección de España (4-3-3)

El técnico Luis de la Fuente mantiene su esquema ofensivo habitual con alta presión en la salida y un mediocampo de lujo para controlar los tiempos del partido.

Publicidad

XI ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena.

Selección de Austria (4-2-3-1)

Ralf Rangnick apuesta por un bloque compacto con un doble pivote defensivo muy sólido, buscando explotar la velocidad en las transiciones rápidas.

XI AUSTRIA: A.Schlager; Posch, Alaba, Danso, Laimer; Seiwald, X.Schlager; Sabitzer, Gregoritsch, Schmid; Wanner.

Publicidad

Jugadores ausentes y bajas para hoy

España llega con la baja confirmada de Yeremy Pino, quien quedó fuera de la convocatoria debido a problemas físicos de última hora. Adicionalmente, el extremo estrella Nico Williams arrastra molestias que lo obligan a iniciar este partido definitivo desde el banquillo de suplentes.

Austria, por su parte, no presenta bajas de gravedad en su plantilla y cuenta con la ventaja de tener a todas sus piezas clave disponibles para el planteamiento táctico de Rangnick.

Publicidad

Jugadores claves para el partido de España vs. Austria

Lamine Yamal (España): Su desequilibrio individual por la banda derecha será fundamental para romper la estructura defensiva austriaca.

Su desequilibrio individual por la banda derecha será fundamental para romper la estructura defensiva austriaca. Rodri (España): El ancla del equipo, encargado de contener los contragolpes y dar fluidez a la posesión del balón.

El ancla del equipo, encargado de contener los contragolpes y dar fluidez a la posesión del balón. Marcel Sabitzer (Austria): El motor en la creación de juego de su selección y la principal amenaza en las transiciones rápidas.

DATOS CLAVE