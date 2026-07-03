¿Dónde juegan Australia vs Egipto y en qué estadio del Mundial 2026?

Ambos equipos se enfrentarán en Dallas por un lugar en octavos de final, en uno de los duelos más destacados de los 16avos del Mundial 2026.

Australia y Egipto protagonizarán hoy, viernes 3 de julio, un atractivo duelo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en busca de un lugar en la siguiente ronda y de seguir con vida en la máxima cita del fútbol.

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Ambos equipos accedieron a esta ronda tras ocupar el segundo puesto en sus respectivos grupos. Los ‘Socceros’ finalizaron como escolta del Grupo D, mientras que el combinado africano hizo historia al conseguir su primer triunfo en una Copa del Mundo y asegurar el segundo lugar del Grupo G.

¿Dónde se juega el Australia vs Egipto?

El partido tendrá como escenario el Estadio Dallas, uno de los recintos principales del Mundial 2026. Ubicado en el área metropolitana de Dallas, Texas, destaca por ser uno de los estadios con mayor capacidad del certamen y se espera un gran marco de público para este duelo de eliminación directa.

Cabe resaltar que, el coloso de los Dallas Cowboys, conocido como AT&T Stadium, cuenta con una capacidad cercana a los 80.000 espectadores en su configuración habitual. Sin embargo, para eventos de gran magnitud como la Copa del Mundo, se han ampliado zonas adicionales hasta superar los 100.000 asistentes.

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¿A quién se enfrentará el ganador de la llave?

El ganador de este encuentro avanzará a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se medirá con el vencedor del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

En este contexto, Australia buscará por primera vez una victoria en una fase de eliminación directa, mientras que Egipto intentará prolongar el mejor desempeño de su historia en el torneo.

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DATOS CLAVES

El Estadio Dallas de Texas será la sede del duelo entre Australia y Egipto hoy.

El recinto deportivo cuenta con una capacidad ampliada de más de 100,000 asistentes para el Mundial.

El ganador de este cruce avanzará a octavos de final para enfrentar a Argentina o Cabo Verde.