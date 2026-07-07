DT de Egipto tras perder contra Argentina: “Quieren que Messi continúe en el Torneo”

El DT Hossam Hassan fue bastante duro con respecto al partido contra Argentina, revelando que hubo favoritismo para el equipo de Messi.

El partido entre Argentina y Egipto acabó en una gran polémica tras la derrota en los últimos minutos del cuadro africano en el Mundial 2026. Esto no gustó nada en la delegación de los ‘Faraones’ que acabaron bastante molestos con la situación. Con lo que no dudaron un solo minuto de hablar fuerte en conferencia de prensa.

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El entrenador egipcio, Hossam Hassan, protagonizó una de las conferencias de prensa más polémicas del torneo, lanzando gravísimas acusaciones contra la FIFA, el arbitraje y la organización.

Hossam Hassan protestando contra el árbitro (Foto: Getty).

“Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias porque ya no me importa. Claramente, el partido estuvo arreglado, y todo el mundo lo vio“, afirmó el DT. “Y quiero decir algo más, si tantas ganas tienen de que Argentina gane, ¿para qué llaman a todos a participar?”.

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Hassan expuso que las decisiones arbitrales están directamente vinculadas a intereses comerciales de la organización: “Puede que esté relacionado con el marketing; quieren que el campeón del mundo y Messi continúen en el torneo. Queríamos hacer feliz al público egipcio […], pero hay otras cosas sucediendo que van por fuera del fútbol. Hay apoyo de todas partes para el campeón del mundo: arbitraje, marketing… todos están con ellos”.

Quejas contra el arbitraje y el VAR

Por otro lado, también el DT africano fue bastante duro con el colegiado francés françois Letexier. Según Hassan, a Egipto se le negó un penal y se le anuló un tercer gol de forma injustificada.

“Fuimos el mejor equipo del partido, pero el fútbol es injusto. […] ¿Por qué no hay justicia en el fútbol? No quiero ser diplomático, hoy hemos sufrido una injusticia. No hemos recibido el trato que merecíamos. No voy a ver ningún partido más del Mundial. No hubo revisión del VAR”, sentenció con dureza.

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La frustración del cuerpo técnico y los jugadores egipcios fue palpable en el terreno de juego, lo que derivó en una lluvia de amonestaciones en el tiempo de descuento, incluyendo tarjetas amarillas para el propio Hassan y varios de sus dirigidos. Su postura fue respaldada por jugadores como Mostafa Zico —autor del segundo tanto egipcio—, quien ironizó al salir del estadio: “El torneo está dirigido. Felicidades por la Copa del Mundo a Argentina”.

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