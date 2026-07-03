Dónde ver EN VIVO Australia vs Egipto: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Con Salah al frente, Egipto buscará clasificar por primera vez a octavos. Su rival será una Australia destacada por su disciplina táctica.

Australia y Egipto se enfrentarán hoy, viernes 3 de julio, por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. El compromiso se disputará desde las 13:00 horas de Perú en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos. Revisa aquí todos los detalles para seguir en vivo este trascendental encuentro.

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¿Dónde ver EN VIVO Australia vs Egipto?

El partido entre Australia y Egipto podrá verse en exclusiva a través de DSports, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la Copa del Mundo 2026. Además, los hinchas tendrán la opción de seguir todas las acciones en vivo mediante la plataforma de streaming DGO, accesible desde distintos dispositivos.

¿A qué hora juega Australia vs Egipto?

El cotejo entre Egipto y Australia arrancará a las 13:00 horas de Perú (21:00 en Egipto y 3:30 del sábado 4 de julio en Australia). El horario de inicio también variará según el país: será a las 12:00 horas en México; 13:00 en Colombia y Ecuador; 14:00 en Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos; y 15:00 en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Egipto llega a este compromiso tras completar una sólida fase de grupos en la Copa del Mundo 2026. El conjunto africano empató 1-1 con Bélgica en su debut, luego venció 3-1 a Nueva Zelanda y cerró la primera etapa con otra igualdad por 1-1 frente a Irán. Gracias a esos resultados, el equipo liderado por Mohamed Salah terminó invicto y consiguió el boleto a la fase eliminatoria.

Australia, por su parte, comenzó el torneo con un triunfo por 2-0 sobre Turquía, pero en la segunda jornada cayó por el mismo marcador ante Estados Unidos. Finalmente, rescató un empate sin goles frente a Paraguay, un resultado que le permitió mantenerse con vida y sellar su clasificación a los octavos de final.

DATOS CLAVES

El AT&T Stadium de Dallas albergará hoy el cruce eliminatorio entre Australia y Egipto.

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El partido por el Mundial 2026 comenzará a las 13:00 horas en territorio peruano.