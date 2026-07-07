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Mundial 2026

Así reaccionó IShowSpeed al gol de Messi y la remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026

El famoso youtuber estuvo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y reaccionó a lo sucedido en el triunfo de Argentina ante Egipto.

IShowSpeed alentó por Egipto, pero sufrió cuando Messi y Argentina lo dieron vuelta.
IShowSpeed alentó por Egipto, pero sufrió cuando Messi y Argentina lo dieron vuelta.

La Selección Argentina logró una épica remontada en su duelo de octavos de final del Mundial 2026. Perdía 0-2 hasta el minuto 78, pero lo pudo dar vuelta para ganar 3-2 y meterse en los cuartos de final. En el Mercedes-Benz Stadium, hubo una multitud, pero uno de los espectadores que más atención llamó fue el youtuber IShowSpeed.

Egipto le jugó un partidazo a Argentina y lo tuvo contra las cuerdas, luego de marcarle el 2-0. Anteriormente, ya le habían anulado un tanto y a Lionel Messi le atajó un penal Mostafa Shobeir. La situación parecía imposible para la ‘Albiceleste’, pero un final de partido furioso llevó al triunfo 3-2.

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En todo caso, el partido tuvo de todo y eso se puede ver en las reacciones de parte de IShowSpeed. De hecho, el famoso youtuber ha estado en todos los duelos de la Selección Argentina donde no la pasó bien. Es que, al ser un fanático de Cristiano Ronaldo, suele reconocerse como un “anti-Messi”.

Las reacciones de IShowSpeed al partido Argentina-Egipto

IShowSpeed hace reacción en vivo de los partidos del Mundial 2026 a los que asiste. Suele estar acompañado por su hermano y algunos otros familiares. Durante los duelos de Argentina, la pasó mal porque su hermano hincha por la ‘Albiceleste’, así como también por algunos entredichos que ha tenido con aficionados de ese país.

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En el partido ante Egipto, todo comenzó de buena manera para él, ya que pudo celebrar los goles de este seleccionado, aunque con cierta incredulidad. A pesar de que no simpatiza por Argentina, sí le resultó una sorpresa que el combinado africano le gane.

Sin embargo, todo cambió cuando Argentina metió el primer gol. A partir de ahí, la cara del youtuber empezó a cambiar, mientras su hermano celebraba en su cara. De hecho, cuando Messi marcó el empate 2-2, su rostro se transforma y no puede creer lo que consiguió Argentina.

Para lo último, en tiempo de descuento, la ‘Albiceleste’ logró el gol del triunfo 3-2 gracias a un cabezazo de Enzo Fernández. En ese momento, no hubo tanta cara de asombro por parte de Speed, si no más bien, una sensación de que sabía que la remontada se iba a confirmar.

¿IShowSpeed es mufa?

En este Mundial 2026, las selecciones a la que apoyó Speed no han tenido buenos resultados. Pasó con los rivales de la Selección Argentina, pero no han sido los únicos.

El youtuber estuvo en los últimos partidos de Brasil, Portugal y hasta Costa de Marfil. Estuvo con las camisetas de estas selecciones cuando han quedado eliminadas en las últimas rondas que se disputaron en esta Copa del Mundo. Por eso, para muchos, es considerado como mufa.

DATOS CLAVE

  • Argentina ganó 3-2 a Egipto tras ir perdiendo 0-2 en el Mundial 2026.
  • Mostafa Shobeir atajó un penal a Lionel Messi en el Mercedes-Benz Stadium.
  • El youtuber IShowSpeed reaccionó al triunfo definitivo marcado por Enzo Fernández.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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