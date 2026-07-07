Así reaccionó IShowSpeed al gol de Messi y la remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026

El famoso youtuber estuvo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y reaccionó a lo sucedido en el triunfo de Argentina ante Egipto.

La Selección Argentina logró una épica remontada en su duelo de octavos de final del Mundial 2026. Perdía 0-2 hasta el minuto 78, pero lo pudo dar vuelta para ganar 3-2 y meterse en los cuartos de final. En el Mercedes-Benz Stadium, hubo una multitud, pero uno de los espectadores que más atención llamó fue el youtuber IShowSpeed.

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Egipto le jugó un partidazo a Argentina y lo tuvo contra las cuerdas, luego de marcarle el 2-0. Anteriormente, ya le habían anulado un tanto y a Lionel Messi le atajó un penal Mostafa Shobeir. La situación parecía imposible para la ‘Albiceleste’, pero un final de partido furioso llevó al triunfo 3-2.

En todo caso, el partido tuvo de todo y eso se puede ver en las reacciones de parte de IShowSpeed. De hecho, el famoso youtuber ha estado en todos los duelos de la Selección Argentina donde no la pasó bien. Es que, al ser un fanático de Cristiano Ronaldo, suele reconocerse como un “anti-Messi”.

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Las reacciones de IShowSpeed al partido Argentina-Egipto

IShowSpeed hace reacción en vivo de los partidos del Mundial 2026 a los que asiste. Suele estar acompañado por su hermano y algunos otros familiares. Durante los duelos de Argentina, la pasó mal porque su hermano hincha por la ‘Albiceleste’, así como también por algunos entredichos que ha tenido con aficionados de ese país.

🚨| BREAKING: SPEED IS IN DISBELIEF AS EGYPT SCORE AGAIN TO DOUBLE THEIR LEAD AGAINST ARGENTINA 🤯🤯🤯🇪🇬 pic.twitter.com/GsFQSsnec7 — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 7, 2026

En el partido ante Egipto, todo comenzó de buena manera para él, ya que pudo celebrar los goles de este seleccionado, aunque con cierta incredulidad. A pesar de que no simpatiza por Argentina, sí le resultó una sorpresa que el combinado africano le gane.

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🚨| BREAKING: SPEED REACTS TO ARGENTINA PULLING ONE BACK AGAINST EGYPT TO MAKE IT 2-1 🤯🤯🇦🇷 pic.twitter.com/Ow4gQXmIKn — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 7, 2026

Sin embargo, todo cambió cuando Argentina metió el primer gol. A partir de ahí, la cara del youtuber empezó a cambiar, mientras su hermano celebraba en su cara. De hecho, cuando Messi marcó el empate 2-2, su rostro se transforma y no puede creer lo que consiguió Argentina.

🚨| BREAKING: SPEED CAN'T BELIEVE MESSI JUST SCORED TO COMPLETE ARGENTINA'S COMEBACK AND MAKE IT 2-2 AGAINST EGYPT 🤯🤯🤯🇦🇷 pic.twitter.com/VbrrixeNPB — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 7, 2026

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Para lo último, en tiempo de descuento, la ‘Albiceleste’ logró el gol del triunfo 3-2 gracias a un cabezazo de Enzo Fernández. En ese momento, no hubo tanta cara de asombro por parte de Speed, si no más bien, una sensación de que sabía que la remontada se iba a confirmar.

🚨| BREAKING: SPEED IS IN TOTAL DISBELIEF AS ARGENTINA COMPLETE AN INCREDIBLE COMEBACK TO MAKE IT 3-2 AGAINST EGYPT IN THE LAST MINUTES 🤯🤯🤯🇦🇷 pic.twitter.com/pgYyB7ukw5 — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 7, 2026

¿IShowSpeed es mufa?

En este Mundial 2026, las selecciones a la que apoyó Speed no han tenido buenos resultados. Pasó con los rivales de la Selección Argentina, pero no han sido los únicos.

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Speed debe ser la persona más mufa del planeta, ni Liberman pic.twitter.com/lFrDPpDRNR — Tino (@TinoCLeclerc) July 7, 2026

El youtuber estuvo en los últimos partidos de Brasil, Portugal y hasta Costa de Marfil. Estuvo con las camisetas de estas selecciones cuando han quedado eliminadas en las últimas rondas que se disputaron en esta Copa del Mundo. Por eso, para muchos, es considerado como mufa.

DATOS CLAVE

Argentina ganó 3-2 a Egipto tras ir perdiendo 0-2 en el Mundial 2026.

tras ir perdiendo 0-2 en el Mundial 2026. Mostafa Shobeir atajó un penal a Lionel Messi en el Mercedes-Benz Stadium.

a Lionel Messi en el Mercedes-Benz Stadium. El youtuber IShowSpeed reaccionó al triunfo definitivo marcado por Enzo Fernández.