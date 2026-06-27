Dónde juegan Colombia vs Portugal y en qué estadio del Mundial 2026

La Selección de Colombia se verá ante Portugal en el Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami por el Mundial 2026.

Las selecciones de Colombia y Portugal disputan su partido de fase de grupos en el Mundial 2026. El escenario elegido para este electrizante encuentro es el imponente Hard Rock Stadium de Miami, que se prepara para recibir a una auténtica marea amarilla sudamericana y a la siempre peligrosa escuadra lusa en un choque que promete emociones de principio a fin.

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Este será uno de los encuentros de mayor envergadura que reciba el recinto de la Florida en este Mundial, consolidándose como una sede fundamental gracias a la enorme pasión futbolera que se vive en la ciudad.

Estadio Hard Rock en Miami (Foto: Getty).

Datos generales del Hard Rock Stadium

Ubicación: Miami Gardens, al norte del centro de Miami, Florida.

Miami Gardens, al norte del centro de Miami, Florida. Apertura: Fue inaugurado el 16 de agosto de 1987.

Fue inaugurado el 16 de agosto de 1987. Equipos Locales: Es la casa de los Miami Dolphins de la NFL, los Miami Hurricanes de la liga universitaria y sede del famoso torneo de tenis Miami Open.

Es la casa de los Miami Dolphins de la NFL, los Miami Hurricanes de la liga universitaria y sede del famoso torneo de tenis Miami Open. Capacidad: Aunque el recinto ha pasado por diversas configuraciones, para la Copa Mundial de la FIFA 2026 la capacidad oficial quedó ajustada a poco más de 65.000 espectadores, garantizando asientos de primer nivel y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad actuales de la FIFA.

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Infraestructura y remodelaciones para 2026

Zonas de Hospitality y Palcos: Como parte de sus constantes modernizaciones, el estadio ha reconfigurado sus áreas para ofrecer suites de súper lujo, zonas VIP modernas y comodidades de primer nivel que cumplen con las estrictas exigencias de la FIFA.

Como parte de sus constantes modernizaciones, el estadio ha reconfigurado sus áreas para ofrecer suites de súper lujo, zonas VIP modernas y comodidades de primer nivel que cumplen con las estrictas exigencias de la FIFA. Techo de vanguardia: Una de sus características más destacadas es el espectacular techo (canopy) que se le añadió en su gran remodelación. Este cubre más del 90% de los asientos, protegiendo a los fanáticos del intenso sol de Florida y de las lluvias imprevistas, mientras deja el césped expuesto a los elementos naturales.

Una de sus características más destacadas es el espectacular techo (canopy) que se le añadió en su gran remodelación. Este cubre más del 90% de los asientos, protegiendo a los fanáticos del intenso sol de Florida y de las lluvias imprevistas, mientras deja el césped expuesto a los elementos naturales. Iluminación y Pantallas: Cuenta con cuatro enormes pantallas HD suspendidas en las esquinas del techo, además de un sistema de luces LED perimetrales diseñado para que la transmisión internacional en 4K y 8K sea impecable.

Curiosidades y peso histórico

El epicentro latino: Dada la inmensa cantidad de latinos y, en especial, de la comunidad colombiana que reside en el sur de la Florida, este estadio promete convertirse en una verdadera “sucursal” de Barranquilla cuando la escuadra cafetera salte a la cancha.

Dada la inmensa cantidad de latinos y, en especial, de la comunidad colombiana que reside en el sur de la Florida, este estadio promete convertirse en una verdadera “sucursal” de Barranquilla cuando la escuadra cafetera salte a la cancha. Sede de grandes finales: Además de albergar importantes partidos del Mundial 2026, el estadio fue recientemente el flamante escenario de la gran final de la Copa América 2024.

Además de albergar importantes partidos del Mundial 2026, el estadio fue recientemente el flamante escenario de la gran final de la Copa América 2024. Capital del Super Bowl: A nivel deportivo general, es un templo sagrado en Estados Unidos: ha sido sede del Super Bowl de la NFL en seis ocasiones históricas.

Datos Claves

Colombia y Portugal disputan su partido de fase de grupos del Mundial.

disputan su partido de fase de grupos del Mundial. 65.000 espectadores es la capacidad oficial ajustada para este Mundial.

es la capacidad oficial ajustada para este Mundial. 16 de agosto de 1987 fue inaugurado el Hard Rock Stadium.