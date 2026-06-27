Dónde juegan RD Congo vs Uzbekistán y en qué estadio del Mundial 2026

RD Congo y Uzbekistán se enfrentan en la definición del Grupo K del Mundial 2026 en Atlanta. Conoce detalles y curiosidades del estadio.

Las selecciones de República Democrática del Congo y Uzbekistán se enfrentan HOY por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026. El escenario elegido para este partido es el Mercedes-Benz Stadium (Estadio Atlanta, renombrado por la FIFA) de Atlanta, Georgia.

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Este es el quinto partido que este recinto deportivo alberga en la Copa del Mundo. Anteriormente, tuvo el empate 1-1 entre República Checa y Sudáfrica. Luego, tuvo la victoria 4-2 de Marruecos ante Haití. Y, también, recibió a España y Cabo Verde en su empate sin goles y la goleada 4-0 de ‘La Roja’ ante Arabia Saudita.

Ficha técnica del Mercedes-Benz Stadium

Ubicación: Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Inauguración: 26 de agosto de 2017.

Costo de construcción inicial: Aproximadamente 1.600 millones de dólares.

Capacidad: 71.000 espectadores para fútbol americano, ajustable a unos 42.500 para fútbol y expandible para grandes eventos.

Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

El diseño del estadio, liderado por la firma HOK, se inspiró en el ala de un halcón en honor al equipo local de la NFL. Su característica más icónica es el techo retráctil automatizado, compuesto por ocho paneles triangulares que se abren de forma lineal simulando el obturador de una cámara fotográfica.

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En su interior destaca la pantalla de video de 360 grados tipo “Halo”, una estructura circular de seis pisos de altura que rodea la parte superior del campo y sumerge por completo a los asistentes. Además, fue el primer estadio profesional en Estados Unidos en obtener la certificación medioambiental LEED Platino gracias a su sistema de recolección de agua y uso de energía solar.

¿Qué equipos juegan en el estadio?

El Mercedes-Benz Stadium sirve como hogar permanente para dos de las franquicias deportivas más importantes de la ciudad de Atlanta. El recinto recibe regularmente a los Atlanta Falcons de la National Football League (NFL) y al Atlanta United FC de la Major League Soccer (MLS).

Conciertos y eventos especiales de gran nivel

Más allá del deporte, este coloso multiusos es una parada obligatoria para las giras musicales de mayor recaudación en todo el mundo. Sobre su escenario han desfilado superestrellas mundiales de la música de la talla de Taylor Swift con su aclamado ‘The Eras Tour’, Beyoncé, Coldplay, Ed Sheeran y The Rolling Stones.

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El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

Eventos deportivos albergados y su rol en el Mundial 2026

Desde su apertura, el estadio ha sido sede de eventos de máxima relevancia global como el Super Bowl LIII en 2019, la final de la MLS Cup y múltiples partidos de la Copa América.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el recinto de Atlanta cumple un rol protagónico al albergar una gran cantidad de partidos de la fase de grupos, incluyendo el debut de España, además de encuentros clave en las fases de eliminación directa y una de las semifinales del torneo.

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