Mientras Vinicius Jr. cobrará €22 millones, el dineral que pudo percibir Rodri en Real Madrid

Ahora que Vinicius Jr. renovó con Real Madrid y que Rodri está muy cerca de arreglar con FC Barcelona, veamos la diferencia de salarios entre ambos cracks que pudieron encontrarse en la capital española.

El día de hoy se confirmó la renovación de Vinicius Jr. con Real Madrid y se terminaron todos aquellos rumores que lo alejan de la capital española. Por otro lado, en una noticia no tan buena dentro de las planificaciones merengues, la situación de Rodri dio un tremendo giro y todo parece indicar que finalmente llegará a FC Barcelona. Dicho esto, el factor económico también es relevante.

Publicidad

Resulta que tras la última reunión entre el entorno cercano de Vinicius Jr. y la directiva de Real Madrid, el acuerdo de renovación se cerró en un salario de 22 millones de euros por temporada con la posibilidad de que finalmente sean 24 millones de euros si es que se logran algunos objetivos, como por ejemplo la obtención de la UEFA Champions League y el próximo Balón de Oro.

😱🚨 ¡VINI JR EXTENDERÁ SU CONTRATO CON EL REAL MADRID HASTA 2032!



💰 El 7 del club merengue cobrará alrededor de 24M€ netos anuales



🤝 El brasileño y el equipo blanco han llegado a un acuerdo. Tanto Florentino, como Mourinho lo consideran una pieza fundamental en el equipo… pic.twitter.com/4tBD6RoaMh — Post United (@postunited) August 6, 2026

Ahora, dentro del caso de Rodri la situación es diferente. Si bien existía un interés importante de por medio entre ambas partes implicadas, hoy se pudo conocer que desde FC Barcelona afinaron detalles en conversaciones concretas y el volante está muy cerca de llegar a la ciudad condal. Respecto al salario que iba a tener en Real Madrid, se hablaba de unos 15 millones de euros anuales.

Publicidad

Eso sí, es importante resaltar que el aspecto financiero no habría sido lo determinante dentro de las decisiones de Rodri. La planificación y el proyecto de FC Barcelona estaría siendo clave dentro de las aspiraciones del volante campeón del mundo a diferencia de lo que pretendía Real Madrid, en donde al parecer percibió cierto nivel de desconexión con el interés que en principio mostraron.

🚨🔵🔴 Barcelona have fully agreed on personal terms with Rodri after contract proposal sent to his agent.



Negotiations club to club to follow with Man City to advance on transfer fee and get the deal done ASAP.



🎥➕ https://t.co/qAhLqKiRBL pic.twitter.com/b5wwycM1hF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026

¿La Premier League se debilita ante las decisiones de Real Madrid y FC Barcelona?

Con las más recientes noticias del día de hoy, cualquiera podría decir que LaLiga tomó un lugar de relevancia a diferencia de la Premier League, sobre todo si nos enfocamos en las decisiones tomadas por parte de Real Madrid y FC Barcelona. Como bien sabemos, desde Arsenal se mostraron muy interesados en fichar a Vinicius Jr. y finalmente se quedaron con las ganas ante la firma de renovación.

Publicidad

Ahora los ‘Gunners‘ deberán mirar otras opciones en el mercado, aunque claramente no obtendrán un rédito tan decisivo como sí representaría la contratación de un crack como el brasileño. Por otro lado, Manchester City pierda a una pieza clave de su equipo como es Rodri. El ganador del Balón de Oro 2024 es uno de los estandartes del club en lo futbolístico y en el liderazgo, así que su inminente arribo al Barça dejará un enorme vacío en la plantilla.

Fuente: Composición Bolavip.

DATOS CLAVES

Vinicius Jr. renovó con Real Madrid por un salario de hasta 24 millones.

renovó con por un salario de hasta 24 millones. Rodri se acerca al FC Barcelona tras desestimar la propuesta del Real Madrid .

se acerca al tras desestimar la propuesta del . Arsenal no fichará a Vinicius Jr. tras la confirmación de su renovación.