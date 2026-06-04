México juega hoy su último amistoso de cara al Mundial 2026 y su partido ante Serbia será un termómetro para saber dónde está parado.

La Selección de México afrontará su último examen antes del inicio del Mundial 2026 cuando reciba a la Selección de Serbia este jueves 4 de junio en un partido amistoso internacional que servirá para ultimar detalles de cara al debut en la Copa del Mundo.

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El compromiso se disputará desde las 8:00 PM (hora de México) en el Estadio Nemesio Diez, escenario donde el equipo mexicano buscará llegar con buenas sensaciones al torneo más importante del planeta. Además, el encuentro genera expectativa porque será la última presentación oficial del Tri antes del inicio del Mundial.

Los dirigidos por México llegan motivados tras vencer por 1-0 a Australia en su más reciente amistoso. Del otro lado estará una Serbia que no logró clasificar a la Copa del Mundo, pero que intentará cerrar su ciclo internacional con una actuación positiva ante uno de los anfitriones del certamen.

Las estadísticas recientes favorecen al conjunto mexicano. Ocho de sus últimas nueve victorias fueron manteniendo la portería en cero, mientras que Serbia atraviesa dificultades ofensivas, ya que diez de sus últimas once derrotas llegaron sin conseguir marcar goles.

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Los hinchas mexicanos listos para apoyar a México ante Serbia en Toluca. (Foto: Selección Mexicana)

¿Dónde ver EN VIVO México vs. Serbia por TV y streaming?

El partido entre la Selección de México y la Selección de Serbia será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de TUDN y Canal 5. Asimismo, los aficionados podrán seguir la transmisión online por internet mediante las plataformas oficiales de ambas cadenas.

También estará disponible a través de los principales operadores de televisión de paga como Dish México, Sky México, Megacable, izzi y Totalplay. Los canales confirmados incluyen el 503 de Totalplay, el 547 y 1547 de Sky, además del 501 y 890 de izzi. Todo está listo para el último ensayo del Tri antes de iniciar su camino en el Mundial 2026.

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El último entrenamiento de México antes del partido ante Serbia de cara al Mundial. (Foto: Selección Mexicana)

Alineaciones de México vs. Serbia

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Orbelín Pineda; Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Serbia: Filip Stankovic; Adem Avdic, Strahinja Pavlovic, Shtrahinja Eraovic, Kostam Nedelijkovic; Aleksandar Stankovic, Njegos Petrovic, Veljko Birmancevic, Vlatcheslav Malafeev; Vasilije Kostov y Andrija Zivkovic.

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¿Cuál es el grupo de México en el Mundial?

México está en el Grupo A del Mundial 2026 y se enfrentará a Sudáfrica el jueves 11 de junio a las 2:00 PM, a Corea del Sur el jueves 18 de junio a las 8:00 PM y a República Checa el miércoles 24 de junio a las 8:00 PM.

Datos claves

La Selección de México jugará un amistoso contra Serbia este jueves 4 de junio.

El partido se disputará a las 9:00 PM en el Estadio Nemesio Diez.

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