Julio César Chávez visitó a la Selección Mexicana y les dejó un claro mensaje: “Sueñen en grande”

Faltan un puñado de días para el inicio del Mundial 2026. La Selección Mexicana será la encargada de darle inicio a la gran competencia que paralizará al planeta y que tiene la expectativa de que el Tri consiga realizar un buen papel. En ese sentido, la plantilla que representará al país recibió la visita especial de Julio César Chávez, una verdadera leyenda del boxeo.

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El momento que compartió Julio César Chávez con la Selección Mexicana

El excampeón del mundo se acercó este lunes al Centro de Alto Rendimiento, lugar en el que se está llevando a cabo la concentración de México. En compañía del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, los jugadores recibieron un cinturón verde y uno del CMB, para dejar un símbolo del deporte en una plantilla plagada de ilusión.

Chávez aprovechó el momento y la ocasión para brindar un emotivo discurso. Julio César se centró en la importancia de la cita, en la gloria que pueden conseguir para un país y en animar a los futbolistas a que sueñen en grande. En ese contexto, el acto culminó entre aplausos, sonrisas y una fotografía que buscará pasar a la historia del deporte.

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“Escucho muchas cosas sobre ‘llegar al quinto partido’, pero yo de verdad creo que van a llegar mucho más lejos. Van a afrontar retos muy difíciles, y créanme que yo también los he afrontado“, comenzó diciendo Chávez ante el grupo de jugadores.

Y además agregó: “Escuchen a su entrenador, que él está en su esquina y será quien los ayude a salir adelante. No importa si su rival es más rápido, más fuerte o ágil que tú. No bajen los brazos y sueñen en grande”.

En síntesis

Julio César Chávez visitó la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento.

visitó la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento. El excampeón del mundo y Mauricio Sulaimán entregaron dos cinturones de boxeo a los futbolistas.

entregaron dos cinturones de boxeo a los futbolistas. El evento se realizó este lunes previo al partido inaugural de México en el Mundial 2026.