Dónde ver EN VIVO amistoso Suecia vs Grecia: canales de TV y streaming online

Suecia se prepara para el Mundial 2026 con un amistoso internacional en su país. Enfrenta a Grecia, un rival de peso para su preparación. Los detalles.

Las selecciones de Suecia y Grecia se enfrentan en un partido amistoso este jueves 4 de junio en el Strawberry Arena (también conocido como Friends Arena), ubicado en Solna, Estocolmo. De esta manera, el seleccionado dirigido por Graham Potter se despide de su público antes de presentarse en el Mundial 2026.

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Suecia integra el Grupo F de la Copa del Mundo junto con Túnez, Países Bajos y Japón. Tres selecciones con diferentes propuestas de fútbol. Por lo tanto, necesita de la mejor preparación para llegar en óptimas condiciones. Graham Potter lidera a un grupo que tiene, entre sus figuras, a Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga, entre otros.

Anthony Elanga, gran figura de Suecia en el último repechaje al Mundial 2026 (Getty Images).

Grecia, por su parte, tiene una buena prueba pensando en la próxima Liga de Naciones de la UEFA. Ivan Jovanovic lidera a un grupo que ya empieza a tener nombres propios importantes como Vangelis Pavlidis, Anastasios Douvikas y Christos Tzolis, entre otros.

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¿Dónde ver EN VIVO amistoso Suecia vs. Grecia?

Suecia vs. Grecia cuenta con transmisión en TV y plataformas de streaming online para toda Sudamérica:

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¿A qué hora se juega Suecia vs. Grecia?

El partido amistoso entre Suecia y Grecia, preparatorio para la Copa del Mundo, se juega este jueves 4 de junio en los siguientes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 13:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

Datos claves

Graham Potter dirige a Suecia ante Grecia este jueves 4 de junio.

dirige a Suecia ante Grecia este jueves 4 de junio. El grupo F del Mundial 2026 incluye a Suecia, Túnez, Países Bajos y Japón.

incluye a Suecia, Túnez, Países Bajos y Japón. Disney+ Premium transmite en vivo el partido para toda Sudamérica.