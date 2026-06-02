Los 289 jugadores que estarán en el Mundial 2026 y no jugarán por su país de nacimiento

Las 48 selecciones del Mundial 2026 ya tienen confirmados a todos sus futbolistas. Todos los combinados nacionales han presentado las listas de convocados con sus 26 jugadores. Por ende, se han confirmado los 1,248 futbolistas que participarán en la Copa del Mundo.
Un informe del periodista Jaime F. Macías reveló que hay un total de 289 jugadores que participarán en el Mundial 2026, pero en selecciones que no son de su país de nacimiento. Esto representa un 23,15 por ciento de jugadores foráneos para la Copa del Mundo, una de las cifras más altas en este último tiempo.
Muchas selecciones de fútbol han apuntado la conformación de sus planteles para la cita mundialista con jugadores nacionalizados. Por ejemplo, Curazao cuenta con 25 de 26 futbolistas nacidos por fuera de este país (prácticamente todos provienen de los Países Bajos).
Por su parte, combinados nacionales de África como la República Democrática del Congo, Marruecos y Cabo Verde, entre otras, también han hecho varias estrategias en busca de jugadores con raíces africanas dentro de Europa. Así han conformado buenos equipos que le han permitido llegar a esta Copa del Mundo. En el caso de los marroquíes, de hecho, les permitió llegar a una semifinal mundialista por primera vez en su historia (en Qatar 2022).
En tanto, hay algunas sorpresas en cuanto a algunas selecciones que utilizarán jugadores foráneos. Argentina, última campeona del mundo, tendrá dos nombres en el Mundial que no han nacido en el país: son los casos de Nicolás Paz (España) y Giuliano Simeone (Italia).
Los 289 jugadores que estarán en el Mundial 2026 y no jugarán en su país de origen
Todos los jugadores que estarán en el Mundial 2026, pero jugarán para países en donde no nacieron (X @Jaimefmacias).
Las nuevas reglas que la FIFA implementará en el Mundial 2026 para acelerar el juego y mejorar el VAR
CURAZAO (25)
- Eloy Room (Países Bajos)
- Tyrick Bodak (Países Bajos)
- Trevor Doornbusch (Países Bajos)
- Shurandy Sambo (Países Bajos)
- Juriën Gaari (Países Bajos)
- Roshon van Eijma (Países Bajos)
- Sherel Floranus (Países Bajos)
- Armando Obispo (Países Bajos)
- Joshua Brenet (Países Bajos)
- Riechedly Bazoer (Países Bajos)
- Deveron Fonville (Países Bajos)
- Godfried Roemeratoe (Países Bajos)
- Juninho Bacuna (Países Bajos)
- Livano Comenencia (Países Bajos)
- Leandro Bacuna (Países Bajos)
- Tyrese Noslin (Países Bajos)
- Arjany Martha (Países Bajos)
- Kevin Felida (Países Bajos)
- Jürgen Locadia (Países Bajos)
- Jeremy Antonisse (Países Bajos)
- Sontje Hansen (Países Bajos)
- Kenji Gorré (Países Bajos)
- Jearl Margaritha (Países Bajos)
- Brandley Kuwas (Países Bajos)
- Gervane Kastaneer (Países Bajos)
RD CONGO (20)
- Lionel Mpasi (Francia)
- Arthur Masuaku (Francia)
- Gédéon Kalulu (Francia)
- Dylan Batubinsika (Francia)
- Steve Kapuadi (Francia)
- Samuel Moutoussamy (Francia)
- Gaël Kakuta (Francia)
- Cédric Bakambu (Francia)
- Yoane Wissa (Francia)
- Nathanaël Mbuku (Francia)
- Simon Banza (Francia)
- Matthieu Epolo (Bélgica)
- Joris Kayembe (Bélgica)
- Noah Sadiki (Bélgica)
- Ngal’ayel Mukau (Bélgica)
- Théo Bongonda (Bélgica)
- Aaron Wan-Bissaka (Inglaterra)
- Aaron Tshibola (Inglaterra)
- Timothy Fayulu (Suiza)
- Charles Pickel (Suiza)
MARRUECOS (19)
- Issa Diop (Francia)
- Redouane Halhal (Francia)
- Neil El Aynaoui (Francia)
- Samir El Mourabet (Francia)
- Ayyoub Bouaddi (Francia)
- Gessime Yassine (Francia)
- Munir Mohamedi (España)
- Achraf Hakimi (España)
- Chadi Riad (España)
- Ismael Saibari (España)
- Brahim Díaz (España)
- Ayoube Amaimouni (España)
- Zakaria El Ouahdi (Bélgica)
- Bilal El Khannouss (Bélgica)
- Chemsdine Talbi (Bélgica)
- Noussair Mazraoui (Países Bajos)
- Anass Salah-Eddine (Países Bajos)
- Sofyan Amrabat (Países Bajos)
- Yassine Bounou (Canadá)
BOSNIA (17)
- Dženis Burnić (Alemania)
- Kerim Alajbegović (Alemania)
- Sead Kolašinac (Alemania)
- Ermedin Demirović (Alemania)
- Amar Dedić (Austria)
- Ermin Mahmić (Austria)
- Osman Hadžikić (Austria)
- Armin Gigović (Suecia)
- Benjamin Tahirović (Suecia)
- Dennis Hadžikadunić (Suecia)
- Samed Baždar (Serbia)
- Jovo Lukić (Serbia)
- Ivan Bašić (Croacia)
- Amir Hadžiahmetović (Dinamarca)
- Tarik Muharemović (Eslovenia)
- Haris Tabaković (Suiza)
- Esmir Bajraktarević (Estados Unidos)
ARGELIA (16)
- Luca Zidane (Francia)
- Melvin Mastil (Francia)
- Aïssa Mandi (Francia)
- Rayan Aït-Nouri (Francia)
- Jaouen Hadjam (Francia)
- Samir Chergui (Francia)
- Nabil Bentaleb (Francia)
- Farès Chaïbi (Francia)
- Houssem Aouar (Francia)
- Riyad Mahrez (Francia)
- Amine Gouiri (Francia)
- Anis Hadj Moussa (Francia)
- Farès Ghedjemis (Francia)
- Rafik Belghali (Bélgica)
- Ibrahim Maza (Alemania)
- Ramiz Zerrouki (Países Bajos)
HAITÍ (16)
- Johny Placide (Francia)
- Alexandre Pierre (Francia)
- Martin Expérience (Francia)
- Jean-Kévin Duverne (Francia)
- Jean-Ricner Bellegarde (Francia)
- Dominique Simon (Francia)
- Duckens Nazon (Francia)
- Ruben Providence (Francia)
- Josué Casimir (Francia)
- Yassin Fortuné (Francia)
- Wilson Isidor (Francia)
- Lenny Joseph (Francia)
- Duke Lacroix (Estados Unidos)
- Derrick Etienne Jr. (Estados Unidos)
- Josué Duverger (Canadá)
- Keeto Thermoncy (Suiza)
TÚNEZ (15)
- Montassar Talbi (Francia)
- Dylan Bronn (Francia)
- Yan Valery (Francia)
- Ellyes Skhiri (Francia)
- Hannibal Mejbri (Francia)
- Ismaël Gharbi (Francia)
- Elias Achouri (Francia)
- Rani Khedira (Alemania)
- Elias Saad (Alemania)
- Rayan Elloumi (Francia)
- Anis Ben Slimane (Dinamarca)
- Omar Rekik (Países Bajos)
- Sebastian Tounekti (Noruega)
- Adem Arous (Alemania)
- Moutaz Neffati (Suecia)
CABO VERDE (14)
- Sidny Lopes Cabral (Países Bajos)
- Jamiro Monteiro (Países Bajos)
- Deroy Duarte (Países Bajos)
- Laros Duarte (Países Bajos)
- Garry Rodrigues (Países Bajos)
- Dailon Livramento (Países Bajos)
- Logan Costa (Francia)
- Steven Moreira (Francia)
- Willy Semedo (Francia)
- Wagner Pina (Portugal)
- Telmo Arcanjo (Portugal)
- Hélio Varela (Portugal)
- Roberto Lopes (Irlanda)
- C.J dos Santos (Estados Unidos)
QATAR (14)
- Salah Zakaria (Egipto)
- Ahmed Fathy (Egipto)
- Ahmed Alaaaeldin (Egipto)
- Meshaal Barsham (Sudán)
- Assim Madibo (Mali)
- Almoez Ali (Sudán)
- Boualem Khoukhi (Argelia)
- Edmilson Junior (Bélgica)
- Lucas Mendes (Brasil)
- Karim Boudiaf (Francia)
- Mohammed Muntari (Ghana)
- Pedro Miguel (Cabo Verde)
- Issa Laye (Senegal)
- Yusuf Abdurisag (Somalia)
SENEGAL (12)
- Édouard Mendy (Francia)
- Mory Diaw (Francia)
- Yehvann Diouf (Francia)
- Kalidou Koulibaly (Francia)
- Moussa Niakhaté (Francia)
- Mamadou Sarr (Francia)
- Antoine Mendy (Francia)
- Pape Gueye (Francia)
- Iliman Ndiaye (Francia)
- Ibrahim Mbaye (Francia)
- Nicolas Jackson (Gambia)
- Ismail Jakobs (Alemania)
TURQUÍA (10)
- Salih Özcan (Alemania)
- Hakan Çalhanoğlu (Alemania)
- Kaan Ayhan (Alemania)
- Kenan Yıldız (Alemania)
- Can Uzun (Alemania)
- Ferdi Kadıoğlu (Países Bajos)
- Orkun Kökçü (Países Bajos)
- Oğuz Aydın (Países Bajos)
- Mert Müldür (Austria)
- Deniz Gül (Suecia)
COSTA DE MARFIL (9)
- Yahia Fofana (Francia)
- Evan Ndicka (Francia)
- Guéla Doué (Francia)
- Seko Fofana (Francia)
- Nicolas Pépé (Francia)
- Evann Guessand (Francia)
- Elye Wahi (Francia)
- Ange-Yoan Bonny (Francia)
- Alban Lafont (Burkina Faso)
IRAK (9)
- Hussein Ali (Suecia)
- Amir Al-Ammari (Suecia)
- Kevin Yakob (Suecia)
- Ahmed Qasem (Suecia)
- Merchas Doski (Alemania)
- Youssef Amyn (Alemania)
- Frans Putros (Dinamarca)
- Zidane Iqbal (Inglaterra)
- Marko Farji (Noruega)
AUSTRALIA (8)
- Harry Souttar (Escocia)
- Cameron Burgess (Escocia)
- Miloš Degenek (Croacia)
- Paul Okon-Engstler (Italia)
- Mohamed Touré (Guinea)
- Alessandro Circati (Italia)
- Awer Mabil (Kenia)
- Nestory Irankunda (Tanzania)
GHANA (8)
- Jerome Opoku (Inglaterra)
- Antoine Semenyo (Inglaterra)
- Brandon Thomas-Asante (Inglaterra)
- Marvin Senaya (Francia)
- Elisha Owusu (Francia)
- Jordan Ayew (Francia)
- Derrick Luckassen (Países Bajos)
- Iñaki Williams (España)
CROACIA (8)
- Josip Stanišić (Alemania)
- Marin Pongračić (Alemania)
- Mario Pašalić (Alemania)
- Mateo Kovačić (Austria)
- Luka Sučić (Austria)
- Josip Šutalo (Bosnia y Herzegovina)
- Petar Sučić (Bosnia y Herzegovina)
- Martin Baturina (Suiza)
NUEVA ZELANDA (8)
- Tommy Smith (Inglaterra)
- Joe Bell (Inglaterra)
- Matthew Garbett (Inglaterra)
- Lachlan Bayliss (Australia)
- Nando Pijnaker (Países Bajos)
- Callan Elliot (Escocia)
- Alex Rufer (Suiza)
- Finn Surman (Gales)
ESCOCIA (7)
- Angus Gunn (Inglaterra)
- Scott McTominay (Inglaterra)
- Ché Adams (Inglaterra)
- George Hirst (Inglaterra)
- Tyler Fletcher (Inglaterra)
- Lyndon Dykes (Australia)
- Kieran Tierney (Isla de Man)
CANADÁ (7)
- Owen Goodman (Inglaterra)
- Luc de Fougerolles (Inglaterra)
- Alfie Jones (Inglaterra)
- Alphonso Davies (Ghana)
- Ismaël Koné (Costa de Marfil)
- Tani Oluwaseyi (Nigeria)
- Jonathan David (Estados Unidos)
ESTADOS UNIDOS (6)
- Antonee Robinson (Inglaterra)
- Giovanni Reyna (Inglaterra)
- Sebastian Berhalter (Inglaterra)
- Malik Tillman (Alemania)
- Alejandro Zendejas (México)
- Sergiño Dest (Países Bajos)
MÉXICO (5)
- Brian Gutiérrez (Estados Unidos)
- Obed Vargas (Estados Unidos)
- Santiago Giménez (Argentina)
- Julián Quiñones (Colombia)
- Álvaro Fidalgo (España)
PARAGUAY (5)
- Juan José Cáceres (Argentina)
- Kaku (Argentina)
- Andrés Cubas (Argentina)
- Maurício (Brasil)
- Gastón Olveira (Uruguay)
FRANCIA (3)
- Michael Olise (Inglaterra)
- Marcus Thuram (Italia)
- Brice Samba (Congo)
ECUADOR (3)
- Hernán Galíndez (Argentina)
- John Yeboah (Alemania)
- Jeremy Arévalo (España)
JORDANIA (3)
- Ali Azaizeh (Palestina)
- Mohammad Abu Hashish (Palestina)
- Mo Abualnadi (Estados Unidos)
SUIZA (3)
- Breel Embolo (Camerún)
- Yvon Mvogo (Camerún)
- Marvin Keller (Inglaterra)
ARGENTINA (2)
- Giuliano Simeone (Italia)
- Nico Paz (España)
IRÁN (2)
- Dennis Eckert (Alemania)
- Saman Ghoddos (Suecia)
URUGUAY (2)
- Fernando Muslera (Argentina)
- Rodrigo Zalazar (España)
NORUEGA (2)
- Thelo Aasgaard (Inglaterra)
- Erling Haaland (Inglaterra)
PORTUGAL (2)
- Matheus Nunes (Brasil)
- Diogo Costa (Suiza)
INGLATERRA (1)
- Marc Guéhi (Costa de Marfil)
COREA DEL SUR (1)
- Jens Castrop (Alemania)
ALEMANIA (1)
- Waldemar Anton (Uzbekistán)
ESPAÑA (1)
- Aymeric Laporte (Francia)
UZBEKISTÁN (1)
- Utkir Yusupov (Kazajistán)
BÉLGICA (1)
- Amadou Onana (Senegal)
JAPÓN (1)
- Zion Suzuki (Estados Unidos)
PAÍSES BAJOS (1)
- Guus Til (Zambia)
EGIPTO (1)
- Haissem Hassan (Francia)
Los hinchas peruanos repasan el fixture y ubican los partidos más atractivos para sus apuestas mundial antes del pitazo inicial del torneo.
Datos claves
- 1,248 futbolistas participarán en el Mundial 2026 representando a las 48 selecciones nacionales clasificadas.
- Jaime F. Macías reveló que 289 jugadores disputarán el torneo fuera de su país de nacimiento.
- Curazao incluyó en su convocatoria a 25 futbolistas nacidos en los Países Bajos.