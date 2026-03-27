Paraguay vs Grecia: ¿Qué canal pasa el partido amistoso de la fecha FIFA?

Paraguay y Grecia se miden HOY, viernes 27 de marzo, en el estadio Georgios Karaiskáki de El Pireo, en el marco de un amistoso internacional por fecha FIFA rumbo al Mundial 2026. A continuación, revisa los horarios según tu país y las opciones para seguir EN VIVO todas las acciones de este encuentro.
Por su parte, la ‘Albirroja’ asume este duelo como una prueba clave, ya que su entrenador, Gustavo Alfaro, busca definir la nómina final con miras a la Copa del Mundo, luego de culminar en el sexto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas.
En contraste, el combinado europeo afronta este cotejo sin opciones de clasificar al importante certamen internacional tras haber terminado en la tercera posición de la fase clasificatoria de la UEFA.
¿A qué hora juega Paraguay vs Grecia?
Si disfrutas de los amistosos internacionales previos a una Copa del Mundo y quieres seguir el duelo entre Paraguay y Grecia, a continuación te dejamos los horarios según cada país para que no te pierdas el partido.
- México y Centroamérica: 13:00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 14:00 horas
- Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 15:00 horas
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas
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¿Dónde ver Paraguay vs Grecia?
- Paraguay: GEN, Tigo Sports y Disney Plus
- Brasil: ESPN 3, Disney Plus, Zapping, Claro TV y Vivo Play
- Perú y resto de Sudamérica: Disney Plus
- Centroamérica: Disney Plus
- Grecia: Alpha TV
La última vez que ambos equipos se enfrentaron
Después de 15 años, Paraguay y Grecia volverán a enfrentarse en un terreno de juego. El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta a junio de 2010, cuando la ‘Albirroja’ se impuso por 2-0 en un compromiso amistoso.
DATOS CLAVES
- Paraguay y Grecia juegan hoy un amistoso en el estadio Georgios Karaiskáki de El Pireo.
- El equipo de Gustavo Alfaro busca definir su nómina tras quedar sexto en Eliminatorias.
- El partido inicia a las 14:00 horas de Perú y será transmitido por Disney Plus.