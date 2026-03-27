Paraguay vs Grecia: ¿Qué canal pasa el partido amistoso de la fecha FIFA?

Paraguay y Grecia se miden HOY, viernes 27 de marzo, en el estadio Georgios Karaiskáki de El Pireo, en el marco de un amistoso internacional por fecha FIFA rumbo al Mundial 2026. A continuación, revisa los horarios según tu país y las opciones para seguir EN VIVO todas las acciones de este encuentro.

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Por su parte, la ‘Albirroja’ asume este duelo como una prueba clave, ya que su entrenador, Gustavo Alfaro, busca definir la nómina final con miras a la Copa del Mundo, luego de culminar en el sexto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas.

En contraste, el combinado europeo afronta este cotejo sin opciones de clasificar al importante certamen internacional tras haber terminado en la tercera posición de la fase clasificatoria de la UEFA.

¿A qué hora juega Paraguay vs Grecia?

Si disfrutas de los amistosos internacionales previos a una Copa del Mundo y quieres seguir el duelo entre Paraguay y Grecia, a continuación te dejamos los horarios según cada país para que no te pierdas el partido.

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México y Centroamérica: 13:00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 14:00 horas

Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 15:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas

¿Dónde ver Paraguay vs Grecia?

Paraguay: GEN, Tigo Sports y Disney Plus

Brasil: ESPN 3, Disney Plus, Zapping, Claro TV y Vivo Play

Perú y resto de Sudamérica: Disney Plus

Centroamérica: Disney Plus

Grecia: Alpha TV

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La última vez que ambos equipos se enfrentaron

Después de 15 años, Paraguay y Grecia volverán a enfrentarse en un terreno de juego. El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta a junio de 2010, cuando la ‘Albirroja’ se impuso por 2-0 en un compromiso amistoso.

DATOS CLAVES

Paraguay y Grecia juegan hoy un amistoso en el estadio Georgios Karaiskáki de El Pireo.

El equipo de Gustavo Alfaro busca definir su nómina tras quedar sexto en Eliminatorias.

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