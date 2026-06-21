Dónde ver EN VIVO Bélgica vs Irán por el Grupo G del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Tras empatar en su debut, ambas selecciones se verán las caras en un duelo clave. Conoce cómo verlo EN VIVO.

Bélgica e Irán se enfrentarán hoy, domingo 21 de junio, por la segunda jornada del Grupo G del Mundial 2026. El compromiso se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, y será determinante para las aspiraciones de ambas selecciones en la fase de grupos. A continuación, revisa los horarios y canales para seguir el encuentro EN VIVO.

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¿Dónde ver EN VIVO Bélgica vs Irán?

Para Sudamérica, el compromiso será transmitido EN VIVO por DSports (DirecTV), mientras que los usuarios de Perú, Colombia y Ecuador también podrán seguir todas las incidencias mediante la plataforma de streaming DGO.

Los aficionados en México podrán seguir el encuentro mediante la plataforma de streaming ViX Premium. Por su parte, en Estados Unidos la transmisión estará disponible en inglés por FS1 y en español a través de Telemundo y Peacock Premium Plus.

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¿A qué hora juega Bélgica vs Irán?

El compromiso está programado para las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En México comenzará a las 13:00 horas; en Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile se jugará desde las 15:00 horas; mientras que en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay iniciará a las 16:00 horas. Por su parte, en Bélgica el pitazo inicial será a las 21:00 horas y en Irán a las 22:30 horas.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Irán llega a este compromiso con la ilusión de dar un golpe sobre la mesa en el Mundial 2026. Una victoria frente a Bélgica lo dejaría muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que un empate o una derrota complicarían seriamente sus opciones de avanzar en el torneo.

Ambas selecciones llegan a esta segunda jornada tras sumar un empate en su estreno. Bélgica igualó 1-1 frente a Egipto, mientras que Irán repartió puntos con Nueva Zelanda tras un vibrante 2-2. Por ello, este duelo puede resultar clave en la pelea por avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.

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Cabe recordar que los dos primeros de cada grupo obtendrán su boleto directo a los dieciseisavos de final, mientras que los ocho mejores terceros también accederán a la ronda eliminatoria.

DATOS CLAVES

Bélgica e Irán se enfrentarán hoy, domingo 21 de junio, en el Mundial 2026.

El partido se disputará en el SoFi Stadium a las 14:00 horas de Perú.

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