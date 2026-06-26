El Estadio Seattle de la ciudad de Seattle es el escenario para el partido por la tercera fecha del Grupo G de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 continúa con una jornada decisiva y HOY, viernes 26 de junio, Egipto e Irán se enfrentan por la fecha 3 del Grupo G. El compromiso comenzará a las 10:00 PM (hora de Perú) y será clave para definir al líder de la zona y a uno de los clasificados a los 16avos de final.

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El partido se disputará en el Estadio Seattle, recinto conocido mundialmente como el Lumen Field, ubicado en el estado de Washington, Estados Unidos. Se trata de uno de los escenarios más modernos del torneo y uno de los que albergará encuentros de las fases decisivas del Mundial.

Con capacidad para 72.000 espectadores, el Lumen Field es la casa del Seattle Sounders FC de la MLS y de los Seattle Seahawks de la NFL. Además, su construcción demandó una inversión aproximada de 2.700 millones de dólares y se ha convertido en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol y del deporte estadounidense.

Será un escenario de lujo para un partido en el que Egipto buscará conservar el primer lugar del Grupo G, mientras que Irán intentará conseguir una victoria que le permita seguir con vida en la Copa del Mundo.

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El Estadio Seattle en Washington. (Foto: FIFA)

El Lumen Field albergará seis partidos del Mundial 2026

El Estadio Seattle tendrá una participación importante durante el Mundial 2026 al recibir un total de seis encuentros. Hasta el momento ya fue sede del empate 1-1 entre Bélgica y Egipto, del triunfo 2-0 de Estados Unidos sobre Australia y de la victoria 3-1 de Bosnia y Herzegovina frente a Qatar.

Ahora será el turno del duelo entre Egipto e Irán por la fecha 3 del Grupo G. Posteriormente, el Lumen Field también albergará un partido correspondiente a los 16avos de final y otro de los octavos de final, consolidándose como una de las sedes más importantes del Mundial 2026.

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El Estadio Seattle albergará seis partidos del Mundial. (Foto: FIFA)

Datos claves

Egipto e Irán se enfrentan hoy, viernes 26 de junio, en la última fecha del Grupo G del Mundial 2026.

El partido definirá el liderato de la zona y se disputará en el Estadio Seattle (Lumen Field).

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