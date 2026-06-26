Conoce todas las opciones oficiales por país para sintonizar el partido que definirá al líder del Grupo G de la Copa del Mundo.

Egipto e Irán protagonizan uno de los partidos más importantes de la fecha 3 del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro se disputa HOY, viernes 26 de junio, desde las 10:00 PM (hora de Perú) en el Estadio Seattle (Lumen Field), donde ambos equipos buscarán un boleto a los 16avos de final.

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La selección egipcia llega como líder del Grupo G con cuatro puntos y depende de sí misma para terminar en el primer lugar. Un triunfo le permitirá alcanzar las siete unidades y asegurar su clasificación como líder de la serie, sin depender de ningún otro resultado.

Por su parte, Irán afronta un duelo de vida o muerte. El conjunto asiático necesita ganar para garantizar su continuidad en la Copa del Mundo y evitar una eliminación en la última jornada de la fase de grupos.

¿En qué canales ver Egipto vs. Irán por el Mundial 2026?

Perú : DSports+, DGO, Paramount+

: DSports+, DGO, Paramount+ Argentina : TyC Sports, DSports+, DGO, Paramount+, Flow

: TyC Sports, DSports+, DGO, Paramount+, Flow Chile : DSports+, DGO, Paramount+

: DSports+, DGO, Paramount+ México : ViX Premium

: ViX Premium Colombia : DSports+, DGO, Paramount+

: DSports+, DGO, Paramount+ Ecuador : DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido

: DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido España : DAZN, Movistar+

: DAZN, Movistar+ Estados Unidos: FOX, Telemundo, Peacock

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¿Por qué Egipto vs. Irán no va por TV abierta en Perú?

El partido entre Egipto vs. Irán por el Mundial 2026 no se podrá ver por la TV abierta en Perú pues América Televisión (Canal 4) no tiene los derechos para transmitir de manera oficial ni por televisión ni vía online por streaming. Para verlo en vivo y en directo puedes sintonizar DirecTV Sports, DSports y DGO.

Tabla de posiciones del Grupo G del Mundial 2026

Datos claves

Egipto lidera el Grupo G con cuatro puntos y asegura el primer puesto si consigue una victoria.

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Irán se juega la permanencia en la Copa del Mundo y está obligado a ganar para no quedar eliminado.