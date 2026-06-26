Sorpresas de último minuto en las alineaciones titulares de Egipto e Irán por la fecha 3 del Grupo G de la Copa del Mundo.

Egipto e Irán protagonizan un partido decisivo por la fecha 3 del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro se disputa este viernes 26 de junio desde las 10:00 PM (hora de Perú) en el Estadio Seattle (Lumen Field). El liderato del grupo y el pase a los 16avos de final está en juego.

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El técnico Hossam Hassan no se guardará nada y apostará por su mejor once para asegurar el primer lugar del grupo para Egipto. La gran referencia ofensiva volverá a ser Mohamed Salah, quien estará acompañado por Mostafa Ziko en un ataque que buscará marcar diferencias desde el inicio.

Por el lado de Irán, el entrenador Amir Ghalenoei también enviará a su alineación base con la obligación de conseguir la victoria para asegurar su continuidad en el Mundial 2026. Las principales cartas ofensivas del conjunto asiático serán Mehdi Taremi y Mohammad Mohebbi, futbolistas llamados a liderar el ataque en un encuentro que definirá buena parte del destino del Grupo G.

Alineaciones titulares de Egipto vs. Irán por el Mundial 2026

Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Mohamed Abdelmoneim, Ahmed Fatouh; Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mohanad Lashin, Mahmoud Saber; Trézéguet, Mohamed Salah.

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Irán: Alireza Beiranvand; Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Hossein Kanani, Ali Nemati, Ramin Rezaeian; Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebbi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Mehdi Taremi.

Egipto e Irán definen al líder del Grupo G. (Foto: FIFA)

Las bajas oficiales de Egipto

Egipto llega con dos bajas sensibles para este compromiso. Hamdi Fathy quedó descartado por una lesión muscular, mientras que Hossam Abdelmaguid no podrá jugar tras sufrir una conmoción cerebral.

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Con cuatro puntos, la selección egipcia depende de sí misma para terminar como líder del Grupo G y avanzar con mayor tranquilidad a la fase de eliminación directa. Mientras que Irán va por la victoria aunque no es favorito y un empate lo compromete seriamente puesto que Bélgica podría ganar a Nueva Zelanda y relegarlo.

¿En qué canales ver Egipto vs. Irán por el Mundial 2026?

Perú : DSports+, DGO, Paramount+

: DSports+, DGO, Paramount+ Argentina : TyC Sports, DSports+, DGO, Paramount+, Flow

: TyC Sports, DSports+, DGO, Paramount+, Flow Chile : DSports+, DGO, Paramount+

: DSports+, DGO, Paramount+ México : ViX Premium

: ViX Premium Colombia : DSports+, DGO, Paramount+

: DSports+, DGO, Paramount+ Ecuador : DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido

: DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido España : DAZN, Movistar+

: DAZN, Movistar+ Estados Unidos: FOX, Telemundo, Peacock

Datos claves

Egipto e Irán se enfrentan este viernes 26 de junio, por la última fecha del Grupo G del Mundial 2026.

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El entrenador Hossam Hassan alineará a Mohamed Salah como la gran referencia ofensiva de los faraones.