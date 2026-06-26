Así va el partido entre Egipto vs. Irán por el Mundial 2026: Empate1-1 por el Grupo G

14′ Gol de Irán | Ramin Rezaeian marca el empate 1-1 entre Egipto e Irán
¡GOOOOOL DE IRÁN!— DSPORTS (@DSports) June 27, 2026
Ramin Rezaeian tomó el rebote y anotó el 1-1 contra Egipto.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wJOcUxt24I
11′ Penal errado | Mehdi Taremi falló su disparo para Irán
¡SHOBEIR OUFA LE GANÓ EL DUELO A TAREMI!— DSPORTS (@DSports) June 27, 2026
El arquero de Egipto le atajó el penal al delantero iraní y el partido sigue 1-0.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GMM2ZMSiG7
5′ Gol de Egipto | Mahmoud Saber anota el 1-0 ante Irán
¡PASÓ ENTRE MUCHAS PIERNAS Y ENTRÓ AL ARCO!— DSPORTS (@DSports) June 27, 2026
Mahmoud Saber encontró el rebote y marcó el 1-0 a favor de Egipto contra Irán.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CtukH7aWjV
Las emociones del Mundial 2026 continúan este viernes 26 de junio con el duelo entre Egipto e Irán por la fecha 3 del Grupo G. El encuentro comenzará a las 10:00 PM (hora de Perú) y se disputará en el Estadio Seattle (Lumen Field), donde ambos equipos buscarán un triunfo que los acerque a los dieciseisavos de final.
Si quieres seguir todas las incidencias del partido entre Egipto vs. Irán por el Mundial 2026, aquí te contamos qué canales lo transmitirán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE desde distintos países.
El ganador del partido entre Egipto vs. Irán asegura su pase a 16avos del Mundial 2026. (Foto: FIFA)
En Perú y el resto de Latinoamérica, el partido entre Egipto e Irán será transmitido EN VIVO por DSports, mientras que la señal ONLINE vía streaming estará disponible a través de DGO para celulares, tablets, computadoras y Smart TV.
En Argentina, el encuentro también podrá verse por TyC Sports y mediante la plataforma Flow. En México, la transmisión oficial estará a cargo de ViX Premium, mientras que en Estados Unidos el compromiso será emitido por FOX, Telemundo y Peacock, plataformas que cuentan con los derechos oficiales del Mundial 2026 en territorio estadounidense.
Alineaciones confirmadas para Egipto vs. Irán
- Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Mohamed Abdelmoneim, Ahmed Fatouh; Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mohanad Lashin, Mahmoud Saber; Trézéguet, Mohamed Salah.
- Irán: Alireza Beiranvand; Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Hossein Kanani, Ali Nemati, Ramin Rezaeian; Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebbi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Mehdi Taremi.
¿Dónde ver Egipto vs. Irán?
- Perú: DSports+, DGO, Paramount+
- Argentina: TyC Sports, DSports+, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: DSports+, DGO, Paramount+
- México: ViX Premium
- Colombia: DSports+, DGO, Paramount+
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
- España: DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: FOX, Telemundo, Peacock
¿A qué hora se juega Egipto vs. Irán?
- Perú: 22:00 horas
- Argentina: 00:00 horas (inicia sábado 27 de junio)
- Chile: 23:00 horas
- México: 21:00 horas
- Colombia: 22:00 horas
- Ecuador: 22:00 horas
- España: 05:00 (inicia sábado 27 de junio)
- Estados Unidos: 23:00 (ET) / 22:00 (CT) / 20:00 (PT)