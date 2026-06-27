Dónde ver EN VIVO Croacia vs. Ghana por el Grupo L del Mundial 2026: TV y streaming online

Te mostramos todas las opciones por país para ver en vivo el partido que definirá quién queda segundo en el Grupo L.

Las emociones del Mundial 2026 continúan este sábado 27 de junio con un partido decisivo entre Croacia y Ghana por la fecha 3 del Grupo L. El encuentro comenzará a las 4:00 PM (hora de Perú) y definirá gran parte del futuro de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

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Ghana parte con ventaja estratégica gracias a sus cuatro puntos, situación que le permite manejar el ritmo del encuentro y jugar con la presión de su rival. El equipo africano depositará gran parte de sus esperanzas ofensivas en Antoine Semenyo para asegurar su presencia en los 16avos de final del Mundial 2026.

Por el lado de Croacia, el liderazgo futbolístico volverá a recaer sobre Luka Modric. Los europeos no tienen margen de error y deberán proponer el partido desde el inicio, ya que una victoria los dejará con seis puntos y les asegurará el segundo lugar del Grupo L, independientemente de lo que ocurra entre Inglaterra y Panamá.

¿Dónde ver Croacia vs. Ghana por país?

Perú : DSports+, DGO, Paramount+

: DSports+, DGO, Paramount+ Argentina : DSports+, DGO, Paramount+, Flow

: DSports+, DGO, Paramount+, Flow Chile : DSports+, DGO, Paramount+

: DSports+, DGO, Paramount+ México : ViX Premium

: ViX Premium Colombia : DSports+, DGO, Paramount+

: DSports+, DGO, Paramount+ Ecuador : DSports+, DGO, Paramount+

: DSports+, DGO, Paramount+ España : DAZN, Movistar+, RTVE Play

: DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: Universo, TeleXitos, Peacock

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Ghana tiene 4 puntos y Croacia 3 en el Grupo L del Mundial 2026. (Foto: FIFA)

¿Por qué Croacia vs. Ghana no va por TV abierta en Perú?

El partido entre Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026 no se podrá ver por la TV abierta en Perú pues América Televisión (Canal 4) no tiene los derechos para transmitir de manera oficial ni por televisión ni vía online por streaming. Para verlo en vivo y en directo puedes sintonizar DirecTV Sports, DSports y DGO.

Tabla de posiciones del Grupo L del Mundial 2026

Solo Panamá no ha ganado todavía ningún partido por el Grupo L del Mundial 2026. (Foto: OPTA)

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Datos claves

Croacia y Ghana juegan este sábado 27 de junio por el Mundial 2026.

El partido definirá la clasificación del Grupo L a las 4:00 PM (Perú).

Luka Modric liderará a Croacia, que busca la victoria para sumar seis puntos.