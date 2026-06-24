Neymar debutó en el Mundial 2026 con apenas 20 minutos en el Brasil vs. Escocia y Ancelotti dio una respuesta brillante.

El regreso de Neymar fue una de las grandes noticias del triunfo de Brasil por 3-0 sobre Escocia en la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026. Sin embargo, también llamó la atención que el atacante disputara apenas 20 minutos en su esperado debut mundialista.

Publicidad

El delantero ingresó a los 76 minutos en reemplazo de Matheus Cunha y rápidamente dejó algunas muestras de su calidad, participando activamente en los ataques brasileños durante el tramo final del encuentro y tuvo interesantes momentos con Vinícius Júnior.

Tras el partido, muchos aficionados se preguntaron por qué Carlo Ancelotti decidió darle tan poco tiempo en cancha, especialmente considerando la expectativa que existía alrededor del regreso de Neymar después de varios meses de recuperación.

Ante esa situación, el entrenador italiano explicó públicamente los motivos de su decisión y aprovechó para destacar el profesionalismo que mostró el futbolista durante todo el proceso para volver a competir al máximo nivel.

Publicidad

Neymar y Vinícius Júnior abrazados en el final del triunfo de Brasil por 3-0 a Escocia en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

La explicación de Carlo Ancelotti sobre Neymar

Ancelotti dejó claro que la presencia de Neymar en el partido fue una recompensa al esfuerzo realizado durante su recuperación. “Neymar tuvo la oportunidad de jugar porque se lo merecía: trabajó y se entrenó para recuperarse con gran profesionalidad. Dadas sus cualidades, puede ayudar al equipo en este Mundial”, comentó el técnico de Brasil.

Posteriormente, el entrenador volvió a elogiar al atacante y resaltó que mantiene intacta la ilusión de representar a su país. “Jugó bien durante los pocos minutos que estuvo en el campo. Neymar no necesita motivación para jugar —ningún jugador la necesita para vestir la camiseta de Brasil, y lo mismo ocurre con Neymar—. Tiene 34 años y la misma pasión por jugar con Brasil que un joven”, afirmó.

Publicidad

Pese a disputar solamente 20 minutos, Neymar dejó números interesantes en su debut mundialista: registró un remate a puerta, dos pases clave y 20 toques de balón. Ahora todo apunta a que irá sumando más protagonismo conforme avance Brasil en las rondas eliminatorias del Mundial 2026.

Neymar lloró tras el pitazo final del Brasil vs. Escocia, partido que significó su debut en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿Contra quién juega Brasil en 16avos del Mundial 2026?

Brasil juega contra el segundo del grupo F, que ahora mismo es Japón. Aunque hay que aclarar que todavía falta jugarse la última fecha, donde Países Bajos chocará con Túnez y Japón vs. Suecia se enfrentan.

Publicidad

Los números de Neymar con la Selección de Brasil

Neymar tiene 129 partidos con Brasil, 79 goles, 59 asistencias, 32 amarillas y 1 roja directa. Además, suma en total 10,659 minutos.

Datos claves

Neymar regresó a las canchas y debutó en el Mundial 2026 jugando los últimos 20 minutos en el triunfo de Brasil ante Escocia.

El delantero ingresó al terreno de juego a los 76 minutos en reemplazo de su compatriota Matheus Cunha.

Publicidad