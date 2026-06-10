Luego de su polémica aparición en el tercer juego entre los Knicks y los Spurs, Trump no estará en el debut de la Selección de su país. Su ausencia en Inglewood no pasa desapercibida.

En la víspera del inicio del Mundial 2026, se confirmó que el presidente Donald Trump no asistirá al partido inaugural de los Estados Unidos ante la Selección de Paraguay en Inglewood, California, Los Ángeles. Cabe recordar que el mandatario estuvo presente en el juego 3 de las finales de la NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs, pero fue abucheado.

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El Departamento de Estado confirmó la presencia del Secretario de Estado, Marco Rubio, junto al Secretario de Transporte, Sean Duffy, y el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, de acuerdo a un artículo firmado por el periodista Adam Crafton para The Athletic. Así, Rubio sería el máximo representante del Gobierno estadounidense que asistiría al primer partido de los Estados Unidos.

Los mandatarios de los países anfitriones han asistido a los partidos inaugurales en las últimas ediciones de la Copa del Mundo, pero el mandatario estadounidense sería la excepción. El Emir de Qatar estuvo presente en 2022 para el Qatar vs. Ecuador, Vladimir Putin hizo lo propio con Rusia ante Arabia Saudita en 2018 y Dilma Rousseff asistió al de Brasil en 2014 ante Croacia.

El emir Tamim bin Hamad Al Thani, junto a Gianni Infantino, en el partido inaugural de Qatar 2022 (Getty Images).

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¿Por qué Donald Trump no asistirá al partido inaugural de Estados Unidos?

Si bien el Departamento de Estado confirmó la presencia de Marco Rubio, de acuerdo a The Athletic, el presidente Donald Trump no confirmó públicamente si asistirá al partido inaugural de la Selección de los Estados Unidos en Inglewood, California, en Los Ángeles.

Desde la organización del torneo tampoco tienen prevista la presencia de Trump al partido entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente al Grupo D. De todas maneras, los planes del presidente están sujetos a cambios, tal como advirtió el citado medio.

Para la jornada del viernes, día del partido inaugural de la selección estadounidense, se prevé que el mandatario esté en Washington DC para presenciar los ensayos de la UFC, que tendrá lugar este domingo en la Casa Blanca.

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Trump le fallaría a Gianni Infantino, pese a asistir a eventos deportivos

La ausencia de Trump significaría una ausencia fuerte para el Mundial 2026, pero sobre todo para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien ha defendido los cuestionamientos hacia la organización estadounidense de la Copa del Mundo. También ha premiado al propio mandatario con el Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo realizado en diciembre.

Durante su mandato, la máxima autoridad estadounidense ha asistido a varios eventos deportivos. El último, precisamente, fue el juego 3 de las Finales de la NBA realizado esta semana en el Madison Square Garden de Nueva York, donde fue abucheado por el público.

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Madison Square Garden erupts into LOUD boos as President Donald Trump is shown on the big screen during the National Anthem 😬😬



(via @JustEsBaraheni) pic.twitter.com/OSFLb52V4T — HOOPS NATION (@_HoopsNation) June 9, 2026

The Athletic también mencionó la presencia de Trump en otros eventos importantes como el Super Bowl LIX en New Orleans; los eventos de UFC en Miami y New Jersey; las 500 Millas de Daytona; el Campeonato Nacional de Lucha Libre de la NCAA en Philadelphia; la final masculina del US Open de tenis; y hasta la definición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en East Rutherford, New Jersey.

Su presencia en estos eventos han tenido diferentes recepciones. Así como en la definición de la NBA fue abucheado, en otros eventos fue ovacionado como en la UFC 327 de Miami donde, en el evento principal, Carlos Ulberg venció a Jiří Procházka para ser el campeón indiscutible del peso semipesado.

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