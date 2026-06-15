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Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO España vs Cabo Verde por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Comienza el Grupo H de la Copa del Mundo con el partido entre España y Cabo Verde en Atlanta. Conoce dónde puedes ver el partido.

Pedri y Jovane Cabral, jugadores de España y Cabo Verde, respectivamente.
© Getty ImagesPedri y Jovane Cabral, jugadores de España y Cabo Verde, respectivamente.

España y Cabo Verde se enfrentan hoy lunes 15 de junio por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta es el escenario para este encuentro. ‘La Roja’ es uno de los candidatos al título y enfrenta a la humilde selección africana.

La Copa del Mundo inicia para España, uno de los firmes favoritos a quedarse con el título. El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega a este partido luego de haber superado en su último amistoso de preparación a la Selección Peruana por un contundente 3-1 en Puebla. Para llegar a este Mundial, superó las Eliminatorias UEFA ganando el Grupo E ante Turquía, Georgia y Bulgaria.

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Cabo Verde, por su parte, dirigido por Bubista, Pedro Leitão Brito, logró hacer historia al meterse a la Copa del Mundo superando las Eliminatorias CAF, incluso dejando sin chances a Camerún en su grupo. En la previa de este Mundial, superó a Serbia y a Bermudas, ambos por 3-0.

¿Dónde ver EN VIVO España vs Cabo Verde?

El partido entre España y Cabo Verde, correspondiente al Grupo H del Mundial 2026, cuenta con transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el duelo en cada país:

  • Perú: DSports, DGO, Paramount+
  • Argentina: DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: DSports, DGO, Paramount+
  • México: ViX Premium
  • Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • Ecuador: DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
  • España: RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: FOX, Telemundo, Universo, Peacock
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¿A qué hora se juega España vs Cabo Verde?

España vs Cabo Verde se juega este lunes 15 de junio en los siguientes horarios:

  • Perú: 12:00 horas
  • Argentina: 14:00 horas
  • Chile: 13:00 horas
  • México: 12:00 horas
  • Colombia: 12:00 horas
  • Ecuador: 12:00 horas
  • España: 18:00 horas
  • Estados Unidos: 09:00 horas (PT) / 12:00 horas (ET)

DATOS CLAVES

  • España y Cabo Verde se enfrentan este lunes 15 de junio en Atlanta.
  • Luis de la Fuente dirige a España, que viene de vencer 3-1 a Perú.
  • RTVE transmitirá el encuentro en España a las 18:00 horas.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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