Dónde ver EN VIVO España vs Cabo Verde por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Comienza el Grupo H de la Copa del Mundo con el partido entre España y Cabo Verde en Atlanta. Conoce dónde puedes ver el partido.

España y Cabo Verde se enfrentan hoy lunes 15 de junio por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta es el escenario para este encuentro. ‘La Roja’ es uno de los candidatos al título y enfrenta a la humilde selección africana.

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La Copa del Mundo inicia para España, uno de los firmes favoritos a quedarse con el título. El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega a este partido luego de haber superado en su último amistoso de preparación a la Selección Peruana por un contundente 3-1 en Puebla. Para llegar a este Mundial, superó las Eliminatorias UEFA ganando el Grupo E ante Turquía, Georgia y Bulgaria.

España superó a Perú de forma contundente en México (Getty Images).

Cabo Verde, por su parte, dirigido por Bubista, Pedro Leitão Brito, logró hacer historia al meterse a la Copa del Mundo superando las Eliminatorias CAF, incluso dejando sin chances a Camerún en su grupo. En la previa de este Mundial, superó a Serbia y a Bermudas, ambos por 3-0.

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¿Dónde ver EN VIVO España vs Cabo Verde?

El partido entre España y Cabo Verde, correspondiente al Grupo H del Mundial 2026, cuenta con transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el duelo en cada país:

Perú: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ Argentina: DSports, Paramount+, Flow

DSports, Paramount+, Flow Chile: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ México: ViX Premium

ViX Premium Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium

Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Ecuador: DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido

DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido España: RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+

RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+ Estados Unidos: FOX, Telemundo, Universo, Peacock

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

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¿A qué hora se juega España vs Cabo Verde?

España vs Cabo Verde se juega este lunes 15 de junio en los siguientes horarios:

Perú: 12:00 horas

12:00 horas Argentina: 14:00 horas

14:00 horas Chile: 13:00 horas

13:00 horas México: 12:00 horas

12:00 horas Colombia: 12:00 horas

12:00 horas Ecuador: 12:00 horas

12:00 horas España: 18:00 horas

18:00 horas Estados Unidos: 09:00 horas (PT) / 12:00 horas (ET)

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