Dónde ver EN VIVO España vs Cabo Verde por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

España y Cabo Verde se enfrentan hoy lunes 15 de junio por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta es el escenario para este encuentro. ‘La Roja’ es uno de los candidatos al título y enfrenta a la humilde selección africana.
La Copa del Mundo inicia para España, uno de los firmes favoritos a quedarse con el título. El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega a este partido luego de haber superado en su último amistoso de preparación a la Selección Peruana por un contundente 3-1 en Puebla. Para llegar a este Mundial, superó las Eliminatorias UEFA ganando el Grupo E ante Turquía, Georgia y Bulgaria.
España superó a Perú de forma contundente en México (Getty Images).
Cabo Verde, por su parte, dirigido por Bubista, Pedro Leitão Brito, logró hacer historia al meterse a la Copa del Mundo superando las Eliminatorias CAF, incluso dejando sin chances a Camerún en su grupo. En la previa de este Mundial, superó a Serbia y a Bermudas, ambos por 3-0.
¿Dónde ver EN VIVO España vs Cabo Verde?
El partido entre España y Cabo Verde, correspondiente al Grupo H del Mundial 2026, cuenta con transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el duelo en cada país:
- Perú: DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: DSports, Paramount+, Flow
- Chile: DSports, DGO, Paramount+
- México: ViX Premium
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
- España: RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: FOX, Telemundo, Universo, Peacock
El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.
¿A qué hora se juega España vs Cabo Verde?
España vs Cabo Verde se juega este lunes 15 de junio en los siguientes horarios:
- Perú: 12:00 horas
- Argentina: 14:00 horas
- Chile: 13:00 horas
- México: 12:00 horas
- Colombia: 12:00 horas
- Ecuador: 12:00 horas
- España: 18:00 horas
- Estados Unidos: 09:00 horas (PT) / 12:00 horas (ET)
DATOS CLAVES
- España y Cabo Verde se enfrentan este lunes 15 de junio en Atlanta.
- Luis de la Fuente dirige a España, que viene de vencer 3-1 a Perú.
- RTVE transmitirá el encuentro en España a las 18:00 horas.