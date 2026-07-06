Si Estados Unidos gana, contra quién, cuándo y dónde juega en cuartos de final del Mundial 2026

Si es que Estados Unidos vence a Bélgica, ya conoce a su próximo rival en el Mundial 2026. Conoce los detalles del duelo por cuartos de final.

El Mundial 2026 está entrando a su recta final y los octavos de final están por terminar. Se van conociendo a los 8 países que siguen en carrera en busca de lograr salir campeones. En este caso se enfrentan Estados Unidos contra Bélgica en un duelo que desde antes de jugarse ya saca chispas.

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La habilitación de Folarin Balogun a pesar de haber recibido una tarjeta roja en el partido anterior es algo de lo que se está hablando mucho. La UEFA ya se refirió a esto, mientras la FIFA con Gianni Infantino intentó también poner paños fríos. Pero esto al parecer se les ha ido de las manos en un juego en donde puede pasar de todo.

¿Con quién juega sí gana Estados Unidos?

Ahora, si el cuadro dirigido por Mauricio Pochettino consigue la tan ansiada victoria frente a Bélgica. Su siguiente rival en los cuartos de final del Mundial 2026 será la Selección de España.

Folarin Balogun celebrando en la Selección de Estados Unidos (Foto: Getty).

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El equipo campeón del Mundo en el 2010 llega de eliminar a Portugal de Cristiano Ronaldo en un intenso partido. El veredicto final fue de 1-0 a favor de los ‘ibéricos’ con tanto de Mikel Merino.

¿Cuándo jugaría Estados Unidos los cuartos de final del Mundial 2026?

La Selección de Estados Unidos jugaría este partido por los cuartos de final del Mundial 2026 el día viernes 10 de julio. La hora establecida para este partido es a las 14:00 horas de Perú.

¿Dónde jugaría Estados Unidos los cuartos de final del Mundial 2026?

Con respecto al Estadio que albergaría este partidazo por los cuartos de final pues sería en Los Ángeles. Exactamente el SoFi Stadium que tiene una capacidad para recibir a un total de 70 mil aficionados. Aparte este coloso de California fue inaugurado el 8 de setiembre del 2020. Por lo que es uno de los más modernos en esta competición.

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