Dónde juegan Argentina vs Egipto y en qué estadio del Mundial 2026

Es uno de los estadios más populares de Estados Unidos y ha sido sede de varios torneos. Este es el séptimo partido que alberga en este Mundial 2026.

El partido entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se juega en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. Este es el penúltimo partido que alberga este recinto deportivo en esta Copa del Mundo.

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FIFA lo renombró como Estadio Atlanta (nombre de la ciudad) por una cuestión de derechos y para evitar problemas de patrocinio. Cuenta con una capacidad para más de 70 mil espectadores y se inauguró hace menos de 10 años.

Todos los partidos que alberga el Mercedes-Benz Stadium en el Mundial 2026

España 0-0 Cabo Verde | Grupo H | 15 de junio

República Checa 1-1 Sudáfrica | Grupo A | 18 de junio

España 4-0 Arabia Saudita | Grupo H | 21 de junio

Marruecos 4-2 Haití | Grupo C | 24 de junio

República Democrática del Congo 3-1 Uzbekistán | Grupo K | 27 de junio

Inglaterra 2-1 República Democrática del Congo | 16avos de final | 1 de julio

Argentina vs Egipto | 8avos de final | 7 de julio

Semifinales 2 | 15 de julio

Ficha técnica del Estadio Atlanta

Ubicación: Está situado en el corazón de la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Inauguración: El recinto abrió sus puertas de manera oficial el 26 de agosto de 2017.

Costo de construcción inicial: Su costo final ascendió a 1.600 millones de dólares.

Capacidad: Puede albergar a 71.000 espectadores para fútbol americano (expandible a 75.000) y se configura habitualmente para 42.500 aficionados en partidos de la MLS.

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Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

El estadio destaca por su techo retráctil único, compuesto por ocho paneles triangulares que se abren de forma circular asemejando el diafragma de una cámara fotográfica. Esta estructura está inspirada directamente en el óculo del Panteón de Roma.

En su interior resalta la Halo Board, una pantalla LED gigante de 360 grados que rodea el contorno del techo, midiendo más de 335 metros de largo y 18 metros de alto. Además, cuenta con la certificación ecológica LEED Platinum, siendo el primer estadio profesional estadounidense en obtener este reconocimiento gracias a sus paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia.

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¿Qué equipos juegan en el estadio?

El recinto funciona como la casa oficial de los Atlanta Falcons en la National Football League (NFL) de fútbol americano.

En el ámbito del fútbol (soccer), es el hogar del Atlanta United FC de la Major League Soccer, un club que rompe récords de asistencia en la liga.

Conciertos y eventos especiales de gran nivel

El lugar es un destino obligatorio para giras mundiales de gran calibre, habiendo albergado shows masivos de artistas de talla global como Taylor Swift, Beyoncé, Ed Sheeran y Coldplay.

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También ha sido el escenario elegido para conciertos históricos y festivales de música electrónica gracias a sus facilidades acústicas y tecnológicas.

Eventos deportivos anteriores y rol en el Mundial 2026

A lo largo de los años, el estadio ha recibido hitos de gran relevancia como el Super Bowl LIII en 2019 y la final del Campeonato Nacional del Fútbol Americano Universitario. En el ámbito del fútbol internacional, fue sede clave durante la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el estadio asume un rol protagónico al albergar un total de ocho compromisos oficiales. Entre ellos destacan importantes duelos de la fase de grupos (como el España vs. Arabia Saudita), encuentros de eliminación directa y una de las semifinales del torneo.

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