Alineaciones confirmadas Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

Las alineaciones confirmadas del partido de Argentina vs. Egipto. Así estarán formando ambas selecciones nacionales para este tremendo duelo.

El choque entre Argentina y Egipto paraliza a los fanáticos del fútbol en estos octavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones se miden en un duelo inédito y de pronóstico reservado, donde un solo error puede costar la eliminación directa del torneo.

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La expectativa es máxima por ver el frente a frente entre Lionel Messi y Mohamed Salah en el escenario más grande del mundo. Con estilos opuestos, pero una misma ambición, los dos equipos buscan meterse entre los ocho mejores del planeta.

Disfrutaremos del Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026. (Foto: X).

Alineaciones confirmadas de Argentina y Egipto

Selección de Argentina

Scaloni mantendría su clásico esquema táctico para asegurar la posesión y el control del mediocampo desde el primer minuto.

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XI ARGENTINA: Martínez; Molina, Romero, Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez.

Selección de Egipto

Hassan planteará un bloque bajo y compacto, apostando por transiciones veloces para sorprender a la zaga albiceleste.

XI EGIPTO: Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez; Ashour, Lashin, Attia; Zico, Salah; Hassan.

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Cómo llega Argentina al partido

La selección dirigida por Lionel Scaloni viene de superar una durísima prueba en los dieciseisavos de final tras vencer 3-2 a Cabo Verde. El conjunto albiceleste tuvo que recurrir a la prórroga, donde un gol agónico de Lisandro Martínez selló la clasificación en un partido que dejó al plantel al límite desde lo físico.

El cuerpo técnico argentino ha enfocado los últimos entrenamientos en la recuperación de sus futbolistas clave. El objetivo principal es mantener la frescura defensiva y el volumen de juego que ha caracterizado al equipo durante todo el certamen.

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Cómo llega Egipto al partido

Los Faraones, por su parte, alcanzaron esta histórica instancia luego de un heroico compromiso ante Australia que terminó empatado 1-1 en el tiempo reglamentario. La escuadra africana demostró una enorme fortaleza mental al resistir el tiempo extra y sellar su boleto gracias a una definición por penales perfecta.

El estratega Hossam Hassan sabe que no son los favoritos en las apuestas, pero confía en el orden táctico de su plantilla. Su estrategia se basará en resistir la presión sudamericana para golpear de forma letal con la velocidad de sus atacantes.

Ausentes y dudas de último minuto

La principal preocupación en ambos campamentos es la fatiga muscular acumulada tras haber disputado 120 minutos de alta intensidad hace pocos días. En Argentina, el cuerpo médico sigue de cerca la evolución de los laterales y Scaloni evalúa darles minutos a Lautaro Martínez o Thiago Almada para refrescar el ataque.

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En el vestuario de Egipto no se reportan bajas por sanción, pero vigilan con extremo cuidado el estado físico de su línea defensiva titular. El desgaste ante los australianos fue severo y cualquier sobrecarga podría forzar variantes inesperadas antes del pitazo inicial.

Jugadores claves en Argentina y Egipto

Lionel Messi (Argentina): El astro rosarino lidera la ofensiva de su país con siete anotaciones en lo que va de la competición. Su visión de juego y pegada de media distancia serán las llaves principales para abrir el cerrojo defensivo que propondrá el rival.

El astro rosarino lidera la ofensiva de su país con siete anotaciones en lo que va de la competición. Su visión de juego y pegada de media distancia serán las llaves principales para abrir el cerrojo defensivo que propondrá el rival. Mohamed Salah (Egipto): El atacante es el emblema absoluto de los Faraones y la mayor amenaza para el arco de Martínez. Su jerarquía individual y su letal velocidad en el contragolpe hacen que la defensa argentina no pueda descuidarse ni un solo segundo.

DATOS CLAVE

Lionel Messi suma siete goles en la competición con la selección de Argentina.

Lisandro Martínez anotó el gol decisivo del 3-2 ante Cabo Verde en la prórroga.

Egipto eliminó a Australia por penales tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario.