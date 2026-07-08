Inglaterra podría tener dura baja para el partido por cuartos ante Noruega

Referente de Inglaterra no logró entrenar con normalidad. Prendió las alarmas a nada del choque contra Noruega.

La Selección de Inglaterra quiere buscar su segunda estrella en el Mundial 2026. No obstante, una de sus grandes figuras no ha podido entrenar con normalidad y ahora prende las alarmas. Podría ser una de las tremendas bajas para el choque frente a la Selección de Noruega.

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Declan Rice es el futbolista que al parecer podría terminar de perderse este partidazo. El mediocampista no ha podido entrenar según se ha podido conocer por el diario Telegraph. Por ahora lo están esperando a ver si se logra recuperar y lo mantendrán expectante.

Declan Rice (Foto: Getty).

Lo que tendría el mediocampista del Arsenal sería dolores en los isquiotibiales. Pero no solo eso, sino que también en la parte baja de la espalda. Por tal motivo han preferido que no esté presente en la sesión de entrenamiento de este miércoles esperando que se pueda recuperar.

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¿Quién podría reemplazar a Declan Rice en Inglaterra?

El mediocampista de 27 años de edad es por ahora titular absoluto en el equipo de Thomas Tuchel. Siendo abridor en todos los partidos que ha participado la Selección de Inglaterra en este certamen internacional.

Ahora con respecto a un jugador que pueda reemplazarlo es bastante complicado. Ya que Jordan Henderson que justamente era el reemplazo natural se terminó lesionando y fue operado.

Por lo tanto, en este caso el DT alemán tendrá que buscar ingeniarselas con otros jugadores. Quizás usar a un John Stones en esa posición, aunque con la expulsión de Quansah termina siendo otro dolor de cabeza. Ahí deberá usar a Reece James por la derecha.

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¿Cuándo juegan Inglaterra vs. Noruega?

Este partido por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputará este sábado 11 de julio. El escenario elegido para el duelo es el Estadio de Miami en Miami Gardens. La hora del juego serán las 16:00 horas de Perú.

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