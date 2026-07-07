Así quedaron los cruces de cuartos de final: cuadro completo del Mundial 2026

El Mundial 2026 está llegando a su final y la competencia que inició con 48 equipos ha sido simplificada a solo 8 participantes. Los cuales buscan seguir en carrera en busca de ser campeones, pero no la tendrán nada fácil en sus próximos juegos que tendrán que afrontar.
¿Qué selecciones clasificaron a los cuartos de final del Mundial 2026?
Tan solo son 3 los continentes que siguen en carrera para poder llevar la Copa del Mundo a casa. Por América solo 1 clasificado, por Europa son 6 y por África solo 1.
- Francia
- Marruecos
- España
- Bélgica
- Noruega
- Inglaterra
- Argentina
- Suiza
Cruces de cuartos de final del Mundial 2026
Con los ocho clasificados a los cuartos de final, de esta forma se conforma los cruces del Mundial 2026:
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¿Cuándo se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026?
Los cuartos de final durarán un total de 3 días, comenzará el día jueves 9 de julio y darán por terminado el día sábado 11. Con lo cual ya se conocerán a los 4 equipos que lucharán en las semifinales.
Jueves 9 de julio:
- Francia vs. Marruecos | 15:00 horas Perú
Viernes 10 de julio:
- España vs. Bélgica | 14:00 horas de Perú
Sábado 11 de julio:
- Noruega vs. Inglaterra | 16:00 horas de Perú
- Argentina vs. Suiza | 20:00 horas de Perú
Datos Claves
- Ocho selecciones de tres continentes clasificaron a los cuartos de final del Mundial 2026.
- Los cuartos de final se jugarán del jueves 9 al sábado 11 de julio.
- Argentina vs. Suiza cerrará los cruces el sábado 11 de julio a las 20:00.