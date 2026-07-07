Así quedaron los cruces de cuartos de final: cuadro completo del Mundial 2026

El Mundial 2026 entra en la recta final y se pudo conocer los cruces por los cuartos de final. Conoce los enfrentamientos que se darán.

El Mundial 2026 está llegando a su final y la competencia que inició con 48 equipos ha sido simplificada a solo 8 participantes. Los cuales buscan seguir en carrera en busca de ser campeones, pero no la tendrán nada fácil en sus próximos juegos que tendrán que afrontar.

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¿Qué selecciones clasificaron a los cuartos de final del Mundial 2026?

Tan solo son 3 los continentes que siguen en carrera para poder llevar la Copa del Mundo a casa. Por América solo 1 clasificado, por Europa son 6 y por África solo 1.

Francia

Marruecos

España

Bélgica

Noruega

Inglaterra

Argentina

Suiza

Cruces de cuartos de final del Mundial 2026

Con los ocho clasificados a los cuartos de final, de esta forma se conforma los cruces del Mundial 2026:

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¿Cuándo se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final durarán un total de 3 días, comenzará el día jueves 9 de julio y darán por terminado el día sábado 11. Con lo cual ya se conocerán a los 4 equipos que lucharán en las semifinales.

Jueves 9 de julio:

Francia vs. Marruecos | 15:00 horas Perú

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Viernes 10 de julio:

España vs. Bélgica | 14:00 horas de Perú

Sábado 11 de julio:

Noruega vs. Inglaterra | 16:00 horas de Perú

Argentina vs. Suiza | 20:00 horas de Perú

Datos Claves

Ocho selecciones de tres continentes clasificaron a los cuartos de final del Mundial 2026.

de tres continentes clasificaron a los cuartos de final del Mundial 2026. Los cuartos de final se jugarán del jueves 9 al sábado 11 de julio.

se jugarán del jueves 9 al sábado 11 de julio. Argentina vs. Suiza cerrará los cruces el sábado 11 de julio a las 20:00.