Dónde ver EN VIVO Haití vs. Escocia, por la Fase de Grupos del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Por la fecha número uno del Mundial 2026 se enfrentará Haití contra Escocia en un gran partido por el grupo C.

El Mundial 2026 se sigue desarrollando de forma fluida en los Estados Unidos, en este caso se abre el telón en el grupo C. Haití hará su debut contra Escocia en busca de sumar sus primeros puntos en este certamen internacional. Partido clave para ambas escuadras que buscan quedarse con la victoria.

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Este partido tiene un gran interés en un grupo C que tiene a grandes escuadras. Justo los primeros dos en enfrentarse serán la Selección de Brasil vs. Marruecos que son los más fuertes. Mientras que Escocia y Haití buscan sumar la mayor cantidad de puntos para meterse en los 16avos de final.

Andrew Robertson capitán de Escocia (Foto: Getty).

¿Dónde ver el Haití vs. Escocia por el Mundial 2026?

Este juego por el Mundial 2026 se desarrollará en los Estados Unidos, pero podrá ser visto a lo largo y ancho del mundo mediante varios canales de cable, así como streaming. Acá puedes observar donde ver este partidazo:

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Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+. Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Tigo Sports, Entel TV. Brasil: CazéTV

CazéTV Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+. Costa Rica : Fox+.

: Fox+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Haití: Tele Haití.

Tele Haití. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. España: DAZN, Movistar+.

DAZN, Movistar+. Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio. Venezeula: DirecTV Sports, DGO, Inter.

¿A qué hora juega Haití vs. Escocia por el Mundial 2026?

Este partidazo entre Haití contra Escocia se podrá disfrutar en el siguiente horario dependiendo al país:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 21:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas

México: 19:00 horas

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Hinchas de Haití y Escocia (Foto: Gemini).

¿Cómo llega Haití y Escocia al debut en el Mundial 2026?

El cuadro de Escocia viene de golear 4-0 a Bolivia en un partido en el que no tuvieron problemas. Che Adams anotó un doblete, Scott McTominay y Lawrence Shankland los otros tantos. Por el lado de Haití perdió ante la Selección Peruana, el único gol de los centroamericanos fue de Wilson Isidor.

Datos Claves

El debut de Haití vs. Escocia abre la actividad del Grupo C del Mundial 2026.

abre la actividad del Grupo C del Mundial 2026. En el Perú, Colombia y Ecuador el partido se transmitirá a las 20:00 horas .

. El canal DirecTV Sports y la plataforma DGO transmitirán el juego en territorio peruano.