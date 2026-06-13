Brasil vs Marruecos EN VIVO y GRATIS por el Mundial 2026: previa y alineaciones confirmadas

Se juega uno de los partidos más importantes de la primera fecha del Mundial 2026. Brasil y Marruecos se enfrentan en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Brasil y Marruecos se enfrentan HOY sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Se trata del partido debut de ambas selecciones en el Grupo C del Mundial 2026. Con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, el duelo se puede ver EN VIVO por América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium en Perú.

Ambas selecciones hacen su presentación en la Copa del Mundo. Brasil llega con Carlo Ancelotti a cargo de un grupo de jugadores con muchas figuras en ataque como Vinícius Júnior y Raphinha, entre otros. Mientras que Marruecos quiere repetir lo hecho en Qatar 2022 (fue cuarto lugar) con buena parte de la base de aquel equipo con Achraf Hakimi y Yassine Bounou como grandes estrellas.