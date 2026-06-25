Dónde ver EN VIVO Japón vs Suecia por el Grupo F del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Japón y Suecia se juegan su futuro en este Mundial 2026. Se enfrentan en Dallas en la última jornada del Grupo F. Mira dónde ver el encuentro.

Japón y Suecia se enfrentan HOY jueves 25 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Se trata del duelo correspondiente a la fecha 3 del Grupo F del Mundial 2026. Ambas selecciones se juegan su futuro en el certamen, sobre todo los suecos para asegurar su lugar en dieciseisavos de final.

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La Selección de Japón está en el segundo lugar con cuatro (4) puntos y viene de golear a Túnez por 4-0. Un empate o una victoria lo hará evitar un rival difícil en la siguiente ronda del Mundial 2026, ya que con la derrota podría terminar en el tercer lugar.

El seleccionado de Suecia, por su parte, tuvo un buen inicio al golear 5-1 a Túnez, pero luego sufrió una goleada en contra por idéntico resultado a manos de Países Bajos. Por lo cual, llega con tres (3) unidades en el tercer lugar. Buscará una victoria para asegurar la segunda ubicación del grupo.

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¿Dónde ver EN VIVO Japón vs Suecia?

El partido Japón y Suecia, que se juega en el AT&T Stadium, por el Grupo F del Mundial 2026, cuenta con transmisión en vivo de TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Perú: DSports+, DGO, Paramount+

DSports+, DGO, Paramount+ Argentina: TyC Sports, DSports+, DGO, Paramount+, Flow

TyC Sports, DSports+, DGO, Paramount+, Flow Chile: DSports+, DGO, Paramount+

DSports+, DGO, Paramount+ México: ViX Premium

ViX Premium Colombia: DSports+, DGO, Win Sports

DSports+, DGO, Win Sports Ecuador: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ España: DAZN, Movistar+

DAZN, Movistar+ Estados Unidos: FS1, Universo, Peacock

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

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¿A qué hora se juega Japón vs Suecia?

El partido Japón vs Suecia se juega este jueves 25 de junio en los siguientes horarios:

Perú: 18:00 horas

18:00 horas Argentina: 20:00 horas

20:00 horas Chile: 19:00 horas

19:00 horas México: 17:00 horas

17:00 horas Colombia: 18:00 horas

18:00 horas Ecuador: 18:00 horas

18:00 horas España: 01:00 (viernes 26)

01:00 (viernes 26) Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET)

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