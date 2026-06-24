Se confirmó el primer cruce de 16avos de final del Mundial 2026: día y horario

El domingo 28 de junio dará inicio a los 16avos de final. Ese día solo habrá un partido y ya se conoció quiénes se enfrentarán.

Los 16avos de final están a la vuelta de la esquina en el Mundial 2026. Acá es donde comienza lo bueno de este torneo internacional de selecciones que ya va conociendo a sus 32 clasificados. En este caso se ha podido ver que hay varias sorpresas y más con el primer juego que nadie esperaba.

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De forma sorpresiva la Selección de Sudáfrica logró meterse entre los mejores tras un empate ante República Checa y una victoria frente a Corea del Sur. El nivel del cuadro africano fue de más a menos, convirtiéndose en el segundo del grupo A.

Selección de Sudáfrica (Foto: Getty).

Es así como enfrentará a la Selección de Canadá, la cual se quedó con la segunda plaza tras perder en la última fecha frente a Suiza. No pudiendo terminar como el primero en su grupo a pesar de haber comenzado bien. Pero la goleada ante Qatar no les terminó de servir tanto.

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¿Cuándo se jugará el primer partido de 16avos de final?

El primer partido se jugará el día domingo 28 de junio y será el único partido de ese día. No habrá otro juego, por lo que va a ir como el palto fuerte el choque entre Sudáfrica ante Canadá.

¿A qué hora se jugará el Sudáfrica vs. Canadá por 16avos de final?

Pese a ser el único partido de este día, el juego fue programado para las 14:00 horas de Perú. Este duelo se llevará a cabo en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood. El coloso también conocido como SoFi Stadium es la casa de los equipos Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers.

¿Contra quién se enfrenta el ganador del Sudáfrica vs. Canadá?

En los octavos de final el ganador del Sudáfrica vs. Canadá se enfrentará al equipo que logre vencer entre Marruecos y el 1F (Países Bajos o Japón). Este juego ya será para el día 4 de julio en Houston, Estados Unidos.

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