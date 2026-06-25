Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs Túnez por el Grupo F del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Túnez y Países Bajos se medirán este jueves 25 de junio en el Kansas City Stadium, en el cierre del Grupo F del Mundial 2026. Mientras el conjunto neerlandés intentará sellar el primer lugar de la zona, los tunecinos afrontarán el encuentro sin chances de clasificación y buscarán despedirse con una buena actuación.
¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs Túnez?
- Perú, Ecuador y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
- Argentina: TV Pública, DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil: Cazé TV
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports y DGO
- Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports y DGO
- Paraguay: GEN y Trece
- Uruguay: Canal 5, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
- México: VIX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo y FOX
- España: Movistar Plus y DAZN
¿A qué hora juega Países Bajos vs Túnez?
Si quieres seguir todos los partidos del Mundial 2026 y el duelo entre Países Bajos y Túnez por la tercera jornada del Grupo F, a continuación te dejamos los horarios del encuentro según cada país.
- México y Centroamérica: 17:00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 18:00 horas
- Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 19:00 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00 horas
- España: 01:00 horas (del viernes 26)
¿Cómo llegan ambos equipos?
Países Bajos llega como líder del Grupo F tras igualar 2-2 con Japón en su debut y sumar una contundente victoria por 5-1 frente a Suecia, resultados que lo dejan muy cerca de asegurar el primer lugar de la zona. El conjunto dirigido por Ronald Koeman depende de sí mismo para cerrar la fase de grupos en lo más alto de la tabla.
Túnez atraviesa una situación muy distinta. Las derrotas por 5-1 ante Suecia y 4-0 frente a Japón dejaron a las ‘Águilas de Cartago’ sin posibilidades de clasificación, incluso antes de disputar la última jornada del grupo. Esto se dio por el nuevo criterio de desempate por enfrentamientos directos implementado por la FIFA.
DATOS CLAVES
- La selección de Países Bajos llega como líder del Grupo F tras golear 5-1 a Suecia.
- La selección de Túnez se encuentra eliminada del torneo tras sufrir dos derrotas consecutivas.
- El partido se disputará hoy, jueves 25 de junio, a las 18:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador.