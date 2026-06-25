Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs Túnez por el Grupo F del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Países Bajos vs Túnez HOY jueves 25 de junio por la fecha 3 del Grupo F del Mundial 2026: horarios y canal de transmisión EN VIVO.

Túnez y Países Bajos se medirán este jueves 25 de junio en el Kansas City Stadium, en el cierre del Grupo F del Mundial 2026. Mientras el conjunto neerlandés intentará sellar el primer lugar de la zona, los tunecinos afrontarán el encuentro sin chances de clasificación y buscarán despedirse con una buena actuación.

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¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs Túnez?

Perú, Ecuador y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

Argentina: TV Pública, DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV

Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports y DGO

Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports y DGO

Paraguay: GEN y Trece

Uruguay: Canal 5, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO

México: VIX Premium

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y FOX

España: Movistar Plus y DAZN

¿A qué hora juega Países Bajos vs Túnez?

Si quieres seguir todos los partidos del Mundial 2026 y el duelo entre Países Bajos y Túnez por la tercera jornada del Grupo F, a continuación te dejamos los horarios del encuentro según cada país.

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México y Centroamérica: 17:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 18:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 19:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00 horas

España: 01:00 horas (del viernes 26)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Países Bajos llega como líder del Grupo F tras igualar 2-2 con Japón en su debut y sumar una contundente victoria por 5-1 frente a Suecia, resultados que lo dejan muy cerca de asegurar el primer lugar de la zona. El conjunto dirigido por Ronald Koeman depende de sí mismo para cerrar la fase de grupos en lo más alto de la tabla.

Túnez atraviesa una situación muy distinta. Las derrotas por 5-1 ante Suecia y 4-0 frente a Japón dejaron a las ‘Águilas de Cartago’ sin posibilidades de clasificación, incluso antes de disputar la última jornada del grupo. Esto se dio por el nuevo criterio de desempate por enfrentamientos directos implementado por la FIFA.

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DATOS CLAVES

La selección de Países Bajos llega como líder del Grupo F tras golear 5-1 a Suecia.

La selección de Túnez se encuentra eliminada del torneo tras sufrir dos derrotas consecutivas.

El partido se disputará hoy, jueves 25 de junio, a las 18:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador.