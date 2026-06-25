Países Bajos vs Túnez: donde juegan y en qué estadio del Mundial 2026

Países Bajos se mide ante un Túnez obligado a ganar para mantener opciones de avanzar en el Grupo F.

Túnez y Países Bajos disputan su último encuentro en la fase de grupos del Mundial 2026, en un duelo decisivo para definir el Grupo F. El compromiso se juega este jueves 25 de junio en Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo junto a México y Canadá, en una jornada clave del certamen.

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El encuentro entre ambos equipos se disputa en Kansas City, una de las sedes del calendario oficial del torneo. El escenario elegido por la FIFA es el denominado Estadio Kansas City, nombre oficial utilizado durante el torneo para este recinto mundialista que forma parte de la rotación de sedes en Estados Unidos.

¿En qué estadio se juega Países Bajos vs Túnez?

El partido entre Túnez y Países Bajos se disputa en el Estadio Kansas City, ubicado en Kansas City, Estados Unidos, uno de los recintos asignados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Aunque la FIFA lo denomina de esa manera durante el torneo, el estadio cuenta con un nombre comercial distinto y es también la casa habitual de los Kansas City Chiefs de la NFL, donde se juegan los partidos de la liga estadounidense de fútbol americano.

¿De cuánto es su capacidad?

El Estadio Kansas City, conocido comercialmente como el Arrowhead Stadium, tiene una capacidad aproximada de 76.400 espectadores, lo que lo convierte en uno de los recintos más grandes utilizados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Gracias a su amplio aforo y a la cercanía de las tribunas con el campo de juego, el estadio suele ofrecer un ambiente intenso y ruidoso. Habitualmente es la casa de los Kansas City Chiefs de la NFL y fue seleccionado como una de las sedes estadounidenses para albergar encuentros del Mundial 2026.

Uno de los estadios con mayor nivel de ruido

El Arrowhead Stadium destaca por ser uno de los estadios con mayor nivel de ruido en el deporte profesional. Durante partidos de la National Football League ha registrado marcas históricas de sonido generadas por sus aficionados, convirtiéndose en uno de los recintos con el ambiente más intimidante para los equipos visitantes.

Además, su diseño mantiene las tribunas muy cerca del terreno de juego, lo que potencia la presión del público sobre los futbolistas. Esta combinación de gran capacidad, excelente visibilidad y una atmósfera intensa fue uno de los motivos por los que fue elegido como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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DATOS CLAVES

Túnez y Países Bajos definen el Grupo F este jueves 25 de junio en Estados Unidos.

El partido se lleva a cabo en el Estadio Kansas City, conocido comercialmente como Arrowhead Stadium.

El emblemático recinto de la NFL cuenta con una capacidad aproximada de 76.400 espectadores.