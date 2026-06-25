Alineaciones confirmadas Países Bajos vs Túnez por el Mundial 2026: formación y jugadores claves

Túnez y Países Bajos cierran su participación en el grupo F del Mundial 2026 con objetivos distintos. Mientras los africanos buscan despedirse con una victoria, los neerlandeses necesitan un triunfo contundente para asegurar el primer lugar por diferencia de goles.
El combinado africano, en cambio, llega a este encuentro sin opciones de avanzar tras perder sus dos primeros partidos, un escenario que incluso derivó en un cambio de entrenador antes de esta última jornada.
Alineación confirmada de Túnez
Así saldrá al campo de juego Túnez: Dahmen; Abdi, Ben Hmida, Talbi, Valery; Slimane, Skhiri, Khedira; Gharbi, Mejbri; Mastouri.
Alineación confirmada de Países Bajos
Este es el once con el que arrancará Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké; Gravenberch, Frenkie De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.
¿A qué hora juega y dónde ver Túnez vs Países Bajos?
En nuestro país, el partido entre Túnez vs Países Bajos está programado para las 18:00 horasy podrá verse EN VIVO a través de las señales de DSports, DGO, Paramount+ y DAZN.
DATOS CLAVES
- La selección de Países Bajos buscará asegurar el liderato del Grupo F ante un Túnez ya eliminado de la competencia.
- El partido se disputará a las 18:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador, y contará con la transmisión de DSports y DGO.
- La árbitra mexicana Katia Itzel García hará historia en este encuentro al convertirse en la primera central de su país en dirigir en un Mundial absoluto masculino.