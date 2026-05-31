Minuto a minuto de Brasil 2-1 Panamá EN VIVO y GRATIS: dónde ver amistoso previo al Mundial 2026

La selección de Brasil le gana 2-1 Panamá con goles de Vinícius Júnior y Casemiro HOY domingo 31 de mayo en un partido amistoso internacional, preparatorio para el Mundial 2026. El encuentro se disputa en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro, e inicia a las 16:30 horas (de Lima, Perú). Se trata de la despedida del combinado nacional, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti.
Brasil, sin Neymar debido a una lesión, tiene la chance de probar futbolistas con vistas a la Copa del Mundo. Ancelotti probará a varias de sus figuras. En tanto, Panamá, con Thomas Christiansen, también hará algunas pruebas con futbolistas pensando en el Mundial.
Cabe recordar que Brasil integra el Grupo C junto a Haití, Marruecos y Escocia. En tanto, Panamá está en el Grupo L con Ghana, Croacia e Inglaterra.
El golazo de Vinícius Júnior para el 1-0 de Brasil
🤯🇧🇷 EL GOLAZO DE VINÍCIUS CON BRASIL. pic.twitter.com/vlZLvcnCxK— Sudanalytics (@sudanalytics_) May 31, 2026
El gol de Michael Murillo para el 1-1 de Panamá
GOL DO PANAMÁ!— ⚽️ Aʀʀᴜᴅᴀ TV (@arrudatvoficial) May 31, 2026
⚽️ Amir Murillo | Brasil 1×1 Panamá
🏆 Amistosopic.twitter.com/lBKYD8fTqF
El gol de Casemiro para el 2-1 de Brasil
O gol de Casemiro. Brasil 2×1 Panamá.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 31, 2026
🎥 @tvglobo pic.twitter.com/ZXy5sRBOyf
Sigue el minuto a minuto de Brasil vs. Panamá
Las alineaciones para Brasil vs. Panamá
- BRASIL: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes, Matheus Cunha; Luiz Henrique, Raphinha y Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.
- PANAMÁ: Orlando Mosquera; José Córdoba, Fidel Escobar, Andrés Andrade; Michael Murillo, Carlos Harvey, Ismael Díaz, César Blackman; Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman. DT: Thomas Christiansen.
Todos los detalles del Brasil vs. Panamá
¿Dónde ver EN VIVO amistoso Brasil vs. Panamá?
El partido amistoso Brasil vs. Panamá no cuenta con transmisión en vivo para Sudamérica en TV ni streaming online. En Brasil se puede ver por aquí:
- Globo
- Globoplay
- SporTV
- Zapping
- Claro TV+
- Sky+
- Vivo Play