Dónde ver EN VIVO partidos de 16avos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Conoce en donde poder ver todos los partidos de los 16avos de final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva y se vienen las eliminatorias en donde no hay margen para el error. Los 16avos de final comenzarán este domingo 28 de junio y durarán hasta el viernes 3 de julio. Por lo que conoce donde poder todos los partidos EN VIVO.

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¿Dónde ver todos los partidos del 16avos de final del Mundial 2026?

Para poder disfrutar de todos los partidos de los 16avos de final del Mundial 2026 solo se puede hacer por televisión paga. En este caso el único canal de cable que los transmite es DSports. Por lo que para los que desean ver los 16 encuentros tendrán que adquirir este servicio.

Por otro lado, también está las plataformas digitales para poder verlos en cualquier dispositivo con internet. Se tiene DGO y Paramount+ que son los que tienen los derechos para poder transmitir todos los partidos.

¿Qué partidos se jugarán en los 16avos de final del Mundial 2026?

Por primera vez en la historia se está disputando los 16avos de final, por lo que es algo histórico que se desarrollen estos 16 partidos. Así que estos son los emparejamientos que se podrá ver:

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Domingo 28 de junio:

Sudáfrica vs. Canadá | 14:00 horas

Lunes 29 de junio:

Brasil vs. Japón | 12:00 horas

Alemania vs. Paraguay | 15:30 horas

Países Bajos vs. Marruecos | 20:00 horas

Martes 30 de junio:

Costa de Marfil vs. Noruega | 12:00 horas

Francia vs. Suecia | 16:00 horas

México vs. Ecuador | 20:00 horas

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Miércoles 1 de julio:

Inglaterra vs Costa de Marfil | 11:00 horas

Bélgica vs. Senegal | 15:00 horas

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina | 19:00 horas

Jueves 2 de julio:

España vs. Austria | 14:00 horas

Portugal vs. Croacia | 18:00 horas

Suiza vs. Argelia | 22:00 horas

Viernes 3 de julio:

Australia vs Egipto | 13:00 horas

Argentina vs. Cabo Verde | 17:00 horas

Colombia vs. Ghana | 20:30 horas

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