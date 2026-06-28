¿Qué partidos de 16avos de final del Mundial 2026 van por América TV?

El Mundial 2026 entró en su etapa de definición. Conoce los partidos que podrá disfrutar en señal abierta en América TV.

El Mundial 2026 se encuentra en su etapa de eliminación. Un error puede ser mortal para cualquier de las Selecciones que buscar llegar a la gran final en esta Copa del Mundo. Por ello es importante la guía de partidos que podrás disfrutar en señal abierta desde Perú.

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¿Qué partidos pasa América TV en 16avos del Mundial 2026?

Como ha sido en todo este Mundial, América TV no tiene la totalidad de los partidos de este certamen. En la fase de los 16avos de final tan solo tienen los derechos para poder transmitir un total de 6 juegos. Los cuales son los siguientes:

Martes 30 de junio:

Costa de Marfil vs. Noruega | 12:00 p.m.

Francia vs. Suecia | 16:00 p.m.

México vs. Ecuador | 20:00 p.m.

Jueves 2 de julio:

Portugal vs. Croacia | 18:00 p.m.

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Viernes 3 de julio:

Argentina vs. Cabo Verde | 17:00 p.m.

Colombia vs. Ghana | 20:30 p.m.

¿Por qué América TV no transmite todos los partidos de 16avos del Mundial 2026?

La razón por la que América TV no transmite todos los partidos de 16avos del Mundial 2026 es debido a que adquirió solo los derechos de 40 partidos. Mientras tanto, el certamen completo se puede disfrutar solo a través de televisión por pago en DSports.

De igual forma, se puede disfrutar la totalidad de los encuentros mediante Bolavip Perú. En donde tenemos toda la información con respecto a este certamen internacional.

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