Dónde ver EN VIVO Portugal vs Croacia: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Luka Modrić podrían jugar su último partido en un Mundial, ya que el perdedor quedará eliminado.

Portugal y Croacia protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El compromiso se disputará hoy, jueves 2 de julio, desde las 18:00 horas de Perú en el BMO Field de Toronto, Canadá. Revisa a continuación los canales y plataformas para seguir el encuentro en vivo.

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¿Dónde ver EN VIVO Portugal vs Croacia?

El duelo entre Portugal y Croacia podrá verse en exclusiva a través de DSports, cadena internacional que posee los derechos de transmisión del Mundial 2026. Además de la señal de televisión, los aficionados podrán seguir el encuentro por streaming mediante DGO, disponible en múltiples dispositivos.

En territorio nacional, América TV también llevará el encuentro por señal abierta a través de los canales 4 y 704 HD. Asimismo, el compromiso podrá seguirse en línea mediante América TVGO.

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¿A qué hora juega Portugal vs Croacia?

El compromiso arrancará a las 18:00 horas en Perú. En Portugal se jugará a las 00:00 del viernes 3 de julio, mientras que en Croacia iniciará a la 01:00 del mismo día.

En otros países, el horario será el siguiente: 17:00 en México; 18:00 en Colombia y Ecuador; 19:00 en Bolivia, Estados Unidos, Venezuela y Chile; y 20:00 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Portugal llegó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras finalizar la fase de grupos con un empate 1-1 frente a República Democrática del Congo, una goleada por 5-0 sobre Uzbekistán y un empate sin goles ante Colombia. Aunque el conjunto luso aseguró su clasificación, su rendimiento dejó algunas dudas, especialmente en el último encuentro, donde el equipo sudamericano generó las ocasiones más peligrosas y fue superior durante varios tramos del partido.

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Por su parte, Croacia se recuperó de un complicado inicio en la competencia, donde cayó por 4-2 frente a Inglaterra, y encadenó dos triunfos consecutivos para sellar su clasificación. Primero derrotó 1-0 a Panamá y luego venció 2-1 a Ghana, con un gol decisivo de Nikola Vlašić a los 83 minutos que aseguró el pase de los balcánicos a la siguiente ronda.

DATOS CLAVES

El BMO Field de Toronto albergará hoy el partido mundialista entre Portugal y Croacia.

El partido por los dieciseisavos de final comenzará a las 18:00 horas en el Perú.

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