Dónde ver España vs. Arabia Saudita EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Hoy es el partido por el Mundial 2026 de España vs. Arabia Saudita. Entérate dónde ver el encuentro, mediante señal de tv y streaming online.

La Copa del Mundo 2026 continúa con sus emociones en directo y este domingo 21 de junio nos regala un partido clave por el Grupo H. La selección de España mide fuerzas ante su par de Arabia Saudita en el icónico Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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Ambas escuadras sumaron empates en la jornada inaugural, por lo que una victoria hoy se vuelve un requisito fundamental para aspirar a los octavos de final. A continuación, te presentamos el artículo informativo con todos los horarios oficiales y la lista de plataformas para seguir la transmisión minuto a minuto.

Los horarios de hoy para España vs. Arabia Saudita. (Foto: X).

¿A qué hora juega España vs. Arabia Saudita hoy?

El choque mundialista está programado para iniciar en diferentes horarios de acuerdo con tu ubicación geográfica:

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México, Costa Rica, Honduras y Guatemala: 10:00 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 11:00 a. m.

Estados Unidos: 12:00 p. m. (ET) / 9:00 a. m. (PT)

Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay: 12:00 p. m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 p. m.

España: 6:00 p. m.

Canales de TV para ver el partido en directo

La difusión televisiva tradicional cubrirá el compromiso mediante opciones gratuitas en señal abierta y diversas cadenas de cable:

En España: Se transmite de forma gratuita y en señal abierta a través de La 1 de RTVE, además del servicio de Movistar Plus.

En México: La cobertura corre por cuenta de Canal 5, TUDN y Azteca 7 en la televisión comercial.

En Perú: América TV llevará las acciones en señal abierta, acompañado por el sistema satelital de DSports de DirecTV.

En Argentina: El encuentro se puede sintonizar mediante las pantallas de TyC Sports y la señal internacional de DSports.

En Colombia y Ecuador: La opción preferente en televisión cerrada es la cadena DSports.

En Estados Unidos: Para la sintonía en inglés la señal oficial es de FOX y FS1, mientras que en español se emite por Telemundo y Universo.

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Cómo ver España vs. Arabia Saudita vía Streaming Online

Para quienes prefieran disfrutar de la cobertura desde sus teléfonos inteligentes, tabletas o Smart TV, estas son las alternativas digitales autorizadas:

España: Estará disponible mediante la aplicación gratuita RTVE Play y por la suscripción de DAZN.

México: La alternativa digital se encuentra en la plataforma ViX Premium y en la app de Azteca Deportes.

Sudamérica (Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay): La señal móvil oficial se emite por la aplicación corporativa DGO. En Perú y Ecuador se complementa mediante las plataformas de Disney+ Premium , y Paramount+.

, y Paramount+. Estados Unidos: Las opciones digitales activas son Peacock (con narración en español), la aplicación de FOX Sports y la señal de Tubi.

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Posibles alineaciones del encuentro

Ambos estrategas pondrán en el campo lo mejor de sus plantillas disponibles para asegurar el control del mediocampo desde los primeros minutos:

XI España: Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Olmo y Oyarzábal.

Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Olmo y Oyarzábal. XI Arabia Saudita: Al Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Al Shamat, Al Khaibari, Kanno; Al Juwayr, Al Dawsari y Al Buraikan.

DATOS CLAVE

España vs. Arabia Saudita juegan hoy, 21 de junio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El partido inicia a las 6:00 p. m. en España y a las 11:00 a. m. en Perú.

En España se transmite en señal abierta por La 1 de RTVE y por RTVE Play.