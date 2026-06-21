Quién es Mohammed Al Owais, arquero de Arabia Saudita: perfil, edad, dónde juega y vida personal

El arquero titular de Arabia Saudita fue figura en el debut ante Uruguay. Conoce más sobre este guardameta, con presente en Al Hilal.

Mohammed Al Owais vuelve a estar en el centro de atención del mundo. Es que el arquero de Arabia Saudita fue figura en el 1-1 ante Uruguay por el Mundial 2026. Ahora debe afrontar un duro desafío al volver a ser titular, pero para enfrentar a la Selección de España.

Publicidad

Su perfil vuelve a tomar relevancia por un dato de actualidad muy claro. Su nombre también puede aparecer escrito como Mohammed Alowais, pero la referencia apunta al mismo futbolista: un arquero en actividad, asociado a Arabia Saudita en esta Copa Mundial de la FIFA.

El empate frente a Uruguay, del 15 de junio de 2026, explica por qué su nombre volvió a circular. Jugó los 90 minutos, firmó 5 atajadas, recibió 1 gol, completó 7 pases y sumó 3 despejes.

Publicidad

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y qué se sabe de Mohammed Al Owais?

Nombre deportivo: Mohammed Al Owais

Mohammed Al Owais Variante de registro: Mohammed Alowais

Mohammed Alowais Nacionalidad: saudí

saudí Posición: arquero

arquero Selección: Arabia Saudita

Arabia Saudita Condición actual: en actividad

en actividad Club actual: Al Ula

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

Estadísticas y presente con Arabia Saudita en el Mundial 2026

Último partido confirmado: Arabia Saudita 1-1 Uruguay .

. Competencia: FIFA World Cup .

. Fecha: 15 de junio de 2026 .

. Hora en Perú: 17:00 .

. Minutos jugados: 90 .

. Atajadas: 5 .

. Goles recibidos: 1 .

. Pases completados: 7 .

. Despejes: 3 .

. Faltas recibidas: 1.

Publicidad

Mohammed Al Owais completó el partido entero y dejó una producción que lo mantiene en la conversación inmediata del torneo. Las 5 atajadas son el dato más fuerte, pero no el único: también tuvo participación con los pies y respondió en acciones defensivas con 3 despejes.

El 1-1 contra un rival de peso le dio una foto competitiva muy concreta dentro del Mundial 2026, y eso explica por qué su nombre volvió a ganar espacio alrededor de Arabia Saudita.

Además, la línea general de su Mundial 2026 le registra 1 partido, 1 titularidad, 90 minutos, 9 atajadas, 1 gol recibido y una calificación de 8.1. Ese registro refuerza su vigencia, pero el dato más reciente para leer su actualidad sigue siendo el cruce ante Uruguay.

Publicidad

Mohammed Al Owais, en su paso por Al Hilal de Arabia Saudita (Getty Images).

El camino de Mohammed Al Owais en la selección de Arabia Saudita

Mundial 2022: 3 partidos .

. Minutos en Mundial 2022: 270 .

. Atajadas en Mundial 2022: 14 .

. Porcentaje de atajadas en Mundial 2022: 74% .

. Goles recibidos en Mundial 2022: 5 .

. Remates recibidos en Mundial 2022: 19 .

. Eliminatorias AFC 2023: 6 partidos .

. Titularidades en Eliminatorias AFC 2023: 6 .

. Minutos en Eliminatorias AFC 2023: 484 .

. Vallas invictas en Eliminatorias AFC 2023: 4 .

. Goles recibidos en Eliminatorias AFC 2023: 3.

El recorrido internacional de Al Owais ayuda a poner en contexto su presencia actual. No se trata de un arquero que apareció de golpe en 2026: ya había tenido rodaje en el Mundial 2022, donde sumó 3 partidos y 14 atajadas, además de un 74% de efectividad frente a 19 remates recibidos.

Publicidad

Después sostuvo actividad oficial en las Eliminatorias AFC 2023. Ahí firmó 6 partidos, todos como titular, con 4 vallas invictas y apenas 3 goles recibidos. Esa línea no solo muestra continuidad, también marca que su vínculo con la selección saudí viene respaldado por competencia real y no por una aparición circunstancial.

Mundial 2022, Eliminatorias y presencia reciente en el Mundial 2026: la secuencia alcanza para ubicarlo como un arquero con recorrido competitivo dentro de Arabia Saudita.

¿Qué representa hoy Mohammed Al Owais para Arabia Saudita?

Presencia reciente en el arco saudí: confirmada en el Mundial 2026 .

confirmada en el . Partido que sostiene su actualidad: 1-1 ante Uruguay .

. Base de continuidad: antecedentes en Mundial 2022 y Eliminatorias AFC 2023 .

antecedentes en y . Lectura prudente del momento: hoy aparece como una pieza relevante del plantel saudí.

Publicidad

Hoy Mohammed Al Owais representa una pieza relevante para Arabia Saudita por su presencia reciente en el arco durante el Mundial 2026.

El empate contra Uruguay le dio respaldo inmediato a esa lectura. Sus 90 minutos y sus 5 atajadas no lo convierten automáticamente en una figura absoluta ni en un titular indiscutible, pero sí lo colocan en un lugar competitivo importante dentro del momento actual del seleccionado.

Además, algunos reportes recientes alrededor del equipo empujaron un seguimiento especial sobre su estado físico y sobre su reacción posterior al partido. Ese contexto suma una capa humana al perfil: más allá de cualquier conversación externa, su imagen reciente quedó atada a la respuesta competitiva de un arquero que siguió en el centro de la escena mundialista con Arabia Saudita.

Publicidad

Trayectoria reciente en clubes de Mohammed Al Owais

Club de su actividad reciente: Al Ula.

Al Ula. Estadísticas registradas en la temporada 2025/26: 35 partidos disputados 32 goles recibidos 11 vallas invictas Competiciones con registros recientes: Saudi First Division (Segunda División)



Vida personal: qué se sabe de Mohammed Al Owais fuera de la cancha

Mohammed Al Owais mantiene un perfil bajo fuera del campo de juego.

Más allá del hermetismo sobre su vida privada, Al Owais regresó al centro de la escena internacional gracias a su solidez con Arabia Saudita en el Mundial 2026.

DATOS CLAVE

Mohammed Al Owais logró 5 atajadas en el empate 1-1 ante Uruguay.

logró 5 atajadas en el empate 1-1 ante Uruguay. Al Ula es el club actual del arquero en la Segunda División saudí.

es el club actual del arquero en la Segunda División saudí. Selección de España es el próximo rival del jugador en el Mundial 2026.