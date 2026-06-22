Dónde ver Francia vs Irak EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

El cuadro europeo llega como favorito frente a una selección iraquí que necesita sumar en el torneo. Aquí te contamos dónde ver el partido.

Francia e Irak se enfrentarán en uno de los partidos más destacados de la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026. El compromiso está programado para hoy, lunes 22 de junio, en el Lincoln Financial Field, donde ambas selecciones buscarán puntos clave que les permitan mantenerse en carrera rumbo a los dieciseisavos de final del torneo.

Publicidad

El combinado europeo llega a este encuentro con la intención de encaminar su clasificación tras haber sumado una victoria en su estreno, resultado que le permite afrontar el duelo con mayor confianza.

En cambio, el elenco asiático intentará reponerse luego de un debut adverso que lo dejó sin puntos. Con ese contexto, se perfila un partido exigente, donde ambos equipos necesitan sumar, aunque atraviesen presentes distintos.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs Irak?

En Perú y el resto de Sudamérica, el encuentro podrá verse en directo a través de DSports, señal disponible en la programación de DIRECTV. Además, los fanáticos tendrán la opción de seguir el partido en streaming mediante DGO, plataforma que permite acceder a la transmisión desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

En México, el partido estará disponible de forma exclusiva a través de ViX Premium. En Estados Unidos, el encuentro se podrá seguir por FOX en inglés, mientras que Telemundo y Peacock ofrecerán la transmisión en español para la audiencia hispana. Por su parte, en España el duelo será emitido por DAZN, plataforma que cuenta con los derechos del Mundial 2026 en territorio español.

Por otro lado, Bolavip ofrecerá una cobertura total del encuentro. A través de nuestra web podrás mantenerte al tanto de la previa, seguir el minuto a minuto en vivo, repasar las jugadas más importantes, los goles y todas las reacciones de los protagonistas.

Publicidad

¿A qué hora juega Francia vs Irak?

De acuerdo con la programación oficial del torneo, el partido entre Francia y Irak se disputará el lunes 22 de junio y dará inicio en los siguientes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 16:00 horas

Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos: 17:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 18:00 horas

México: 15:00 horas

Francia: 23:00 horas

Irak: 00:00 horas del martes 23 de junio

Posibles alineaciones de ambos equipos

Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Kylian Mbappé.

Publicidad

Irak: Jalal Hassan, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski, Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ali Jasim, Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi.

DATOS CLAVES

Francia e Irak se enfrentarán hoy, lunes 22 de junio, en el Mundial 2026.

El partido se disputará en el Lincoln Financial Field a las 16:00 horas.

Publicidad