Por qué Stefan Posch, jugador de Austria, usa una máscara en el partido ante Argentina por el Mundial 2026

El defensor austriaco podría saltar al campo con una máscara protectora frente a Argentina, luego de sufrir una fractura de mandíbula.

El zaguero austríaco Stefan Posch se transformó en uno de los protagonistas inesperados en la antesala del duelo entre Austria y Argentina por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. Su situación llamó la atención en la previa de un encuentro clave para las aspiraciones de ambas selecciones.

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¿Qué pasó con Stefan Posch en su debut en el Mundial 2026?

Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula durante la victoria de Austria sobre Jordania, tras un duro impacto con el guardameta rival. La situación encendió las alarmas de inmediato e incluso llevó a analizar una posible cirugía.

No obstante, el equipo médico descartó pasar por el quirófano y decidió acelerar la elaboración de una máscara protectora a medida para resguardar la zona lesionada.

De acuerdo con la prensa austríaca, el defensor entrenó con normalidad en las últimas prácticas y evidenció una recuperación positiva.

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Pieza fundamental en la defensa de Austria

A sus 29 años, Posch es una de las piezas con mayor recorrido en la selección de Austria. Su trayectoria se caracteriza por la firmeza en defensa, la capacidad de adaptarse a distintos esquemas y su desempeño tanto como zaguero central como por la banda derecha.

Actualmente milita en la élite del fútbol europeo y es considerado fundamental en el sistema de Ralf Rangnick. Su aporte resulta determinante para un equipo que basa su juego en la presión constante y el despliegue físico.

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DATOS CLAVES

El zaguero Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula en el debut de Austria.

El director técnico Ralf Rangnick considera al defensor una pieza fundamental en su sistema.

La selección de Austria venció a Jordania en la primera jornada del Mundial 2026.