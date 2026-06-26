Senegal vs Irak: dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026

Senegal e Irak viajan a Canadá para su último partido en la fase de grupos del Mundial 2026. Conoce los detalles y las curiosidades del estadio donde juegan.

Las selecciones de Senegal e Irak se enfrentan este viernes 26 de junio por el partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026. La sede elegida por FIFA para este duelo es el BMO Field (Estadio Toronto) de Toronto, Canadá. Este es el quinto partido que alberga este recinto deportivo en la actual Copa del Mundo.

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El BMO Field es la casa de Toronto FC (MLS) y de Toronto Argonauts (Canadian Football League). Tiene una capacidad de sólo 30 mil espectadores, pero para esta Copa del Mundo, se le realizaron algunas modificaciones para que supere los 45 mil. Fue así como FIFA le dio el visto bueno para su utilización en el certamen.

En este Mundial 2026 fue el escenario de la inauguración en Canadá, que tuvo el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina por el Grupo B. Además, tuvo la victoria 2-1 de Alemania ante Costa de Marfil por el Grupo E. Por otra parte, albergó dos encuentros del Grupo L: la victoria 1-0 de Ghana ante Panamá y la de Croacia por idéntico resultado ante la selección panameña.

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Datos generales del BMO Field

Ubicación: Exhibition Place, a orillas del Lago Ontario, muy cerca del centro de Toronto.

Exhibition Place, a orillas del Lago Ontario, muy cerca del centro de Toronto. Apertura: inaugurado el 28 de abril de 2007.

inaugurado el 28 de abril de 2007. Equipos Locales: es la casa del Toronto FC (Major League Soccer) y de los Toronto Argonauts (Canadian Football League).

es la casa del (Major League Soccer) y de los (Canadian Football League). Capacidad: aproximadamente 30,000 espectadores para partidos de fútbol y poco más de 25,000 para fútbol canadiense. Durante grandes eventos, puede expandirse con gradas temporales hasta superar los 36,000 asientos.

De todas maneras, este último dato cambia totalmente para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es que la FIFA exige un número mínimo de asientos, por lo que desde Toronto le añadieron de manera temporal unos 17 mil asientos (en las cabeceras norte y sur) para que la capacidad oficial pase a ser de 45,736 espectadores.

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Infraestructura y diseño del BMO Field

El Césped: cuenta con un césped natural reforzado (un sistema híbrido que mezcla pasto real con fibras sintéticas), esencial para soportar el duro clima canadiense y el constante uso por parte de dos equipos profesionales.

cuenta con un césped natural reforzado (un sistema híbrido que mezcla pasto real con fibras sintéticas), esencial para soportar el duro clima canadiense y el constante uso por parte de dos equipos profesionales. El Techo: tras una gran renovación en 2016, se instalaron enormes cubiertas (canopies) sobre las gradas este, oeste y sur. Esto protege a los espectadores de la lluvia y la nieve, y además atrapa el ruido de la multitud, mejorando muchísimo la acústica y el ambiente.

tras una gran renovación en 2016, se instalaron enormes cubiertas (canopies) sobre las gradas este, oeste y sur. Esto protege a los espectadores de la lluvia y la nieve, y además atrapa el ruido de la multitud, mejorando muchísimo la acústica y el ambiente. Pantallas: posee una pantalla gigante principal en la zona norte y tecnología LED perimetral de última generación.

Lujos y zonas exclusivas del BMO Field

Tunnel Club: es una de las experiencias VIP más codiciadas. Los aficionados en este club tienen una pared de cristal que les permite ver a los jugadores de ambos equipos en el túnel de vestuarios justo antes de salir al campo.

es una de las experiencias VIP más codiciadas. Los aficionados en este club tienen una pared de cristal que les permite ver a los jugadores de ambos equipos en el túnel de vestuarios justo antes de salir al campo. BMO Club y Rogers Club: zonas premium climatizadas que ofrecen servicio de catering de alta gama, bares exclusivos, asientos acolchados y las mejores vistas al campo.

zonas premium climatizadas que ofrecen servicio de catering de alta gama, bares exclusivos, asientos acolchados y las mejores vistas al campo. Suites Privadas: cuenta con múltiples suites de lujo para eventos corporativos y privados, equipadas con pantallas, menú a la carta y anfitriones dedicados.

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Curiosidades del BMO Field

Terreno Histórico: el estadio está construido exactamente en el mismo lugar donde solía estar el antiguo Exhibition Stadium, que fue hogar de los Toronto Blue Jays (béisbol) y los propios Argonauts antes de ser demolido en 1999.

el estadio está construido exactamente en el mismo lugar donde solía estar el antiguo Exhibition Stadium, que fue hogar de los Toronto Blue Jays (béisbol) y los propios Argonauts antes de ser demolido en 1999. El Pionero: fue el primer estadio específico de fútbol (Soccer-specific stadium) construido para un equipo de la MLS fuera de los Estados Unidos.

fue el primer estadio específico de fútbol (Soccer-specific stadium) construido para un equipo de la MLS fuera de los Estados Unidos. Hielo en la Cancha: aunque es un estadio de verano, el 1 de enero de 2017 se transformó en una pista de hielo para albergar el NHL Centennial Classic, un partido al aire libre donde los Toronto Maple Leafs vencieron a los Detroit Red Wings frente a más de 40,000 personas.

Eventos importantes

Finales de la MLS Cup: ha sido sede de la gran final de la liga en 2010, 2016 y 2017 (esta última ganada por el equipo local, Toronto FC).

ha sido sede de la gran final de la liga en 2010, 2016 y 2017 (esta última ganada por el equipo local, Toronto FC). Mundiales Juveniles: fue el estadio principal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en 2007 y de la Copa Mundial Femenina Sub-20 en 2014.

fue el estadio principal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en 2007 y de la Copa Mundial Femenina Sub-20 en 2014. Grey Cup: fue sede del campeonato de la CFL en 2016 (y volverá a serlo próximamente).

fue sede del campeonato de la CFL en 2016 (y volverá a serlo próximamente). Copa Mundial de la FIFA 2026: el BMO Field fue seleccionado como una de las sedes oficiales para el Mundial de 2026 (organizado por Canadá, EE. UU. y México).

DATOS CLAVE

Senegal e Irak juegan el 26 de junio en el BMO Field de Toronto.

juegan el 26 de junio en el BMO Field de Toronto. 45.736 espectadores es la capacidad oficial del BMO Field para el Mundial 2026.

es la capacidad oficial del BMO Field para el Mundial 2026. Cinco partidos mundialistas suma este estadio, incluyendo el debut de Canadá ante Bosnia.