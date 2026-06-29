Dónde ver Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Países Bajos se enfrenta a Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026. Conoce en donde ver este partidazo.

El Mundial 2026 tendrá un tremendo partidazo por los 16avos de final entre Países Bajos y Marruecos. Ambas escuadras llegan de haber hecho una gran fase de grupos, no obstante ahora una se tendrá que ir a casa antes de tiempo. Siendo un partido de vida o muerte para ambas escuadras.

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Por el lado de la ‘Naranja Mecánica’ llega de obtener el primer puesto en su grupo. Superó a países como Suecia, Japón y Túnez, demostrando una gran fortaleza ofensiva. Esto lo podemos ver en el registro de 10 goles en los 3 juegos que disputó. Lo que da un promedio de 3 goles por cada partido.

En cuanto a los ‘Leones de Atlas’ no la tuvieron tan fácil, sufriendo para lograr hacer goles. En este caso igualaron a Brasil en puntaje gracias a 2 victorias y 1 empate. Pero debido a la diferencia de goles quedaron relegados a la segunda casilla.

¿Dónde ver el Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Para disfrutar de este partidazo por los 16avos del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:

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Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+. Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Tigo Sports, Entel TV. Brasil: CazéTV

CazéTV Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+. Costa Rica : Fox+.

: Fox+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Haití: Tele Haití.

Tele Haití. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. España: DAZN, Movistar+.

DAZN, Movistar+. Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio. Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Inter.

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Para que nadie se pierde este partidazo entre Países Bajos vs. Marruecos acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 21:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas

México: 19:00 horas

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