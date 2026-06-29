Qué pasa si Países Bajos gana, empata o pierde ante Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026

Países Bajos se enfrenta a Marruecos en los 16avos de final del Mundial 2026. Conoce que pasará con cada uno de los posibles resultados.

Se siguen dando partidazos en el Mundial 2026 y esta vez se enfrentan Países Bajos contra Marruecos. Ambas escuadras buscan seguir adelante y meterse en los octavos de final. Por lo que debes conocer que es lo que pasará si es que se dan diferentes resultados durante el partido en Monterrey.

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¿Qué pasa si Países Bajos le gana a Marruecos?

Si en los 90 minutos Países Bajos consigue ganar el partido, no importa el resultado, entonces accederá a la siguiente ronda del Mundial 2026. Mientras tanto, Marruecos tendrá que abandonar la competencia antes de tiempo. Pues la pasada Copa consiguieron avanzar hasta las semifinales.

Selección de Países Bajos celebrando (Foto: Getty).

¿Qué pasa si Países Bajos empata contra Marruecos?

En el caso que Países Bajos y Marruecos terminen empatados al final de los 90 minutos obligará a que se tenga que jugar alargue. De esta forma serán 30 minutos más divididos en 15 minutos cada tiempo. Si es que se mantiene la paridad se procederá a definir el ganar mediante la tanda de penales.

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Reunión en el minuto de rehidratación (Foto: Getty).

¿Qué pasa si Países Bajos pierde contra Marruecos?

De llegar a ganar la Selección de Marruecos este partido, entonces terminará por llevarse la serie. Consiguiendo eliminar a Países Bajos de forma prematura, lo que sería una tremenda decepción para el cuadro de Ronald Koeman. Con lo cual los africanos accederían a los octavos de final.

Marruecos celebrando (Foto: Getty).

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¿Contra quién jugará el ganador del Países Bajos vs. Marruecos los octavos del Mundial 2026?

El ganador del Países Bajos vs. Marruecos terminará jugando los octavos de final del Mundial 2026. Este partido se disputará el día sábado 4 de julio desde las 12:00 horas en Perú.

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